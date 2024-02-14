الأربش: نؤمن بأهمية خلق بيئة عمل صحية لمواردنا البشرية وتوفير الدعم اللازم لهم والمحافظة على روح الفريق الواحد في البنك



نظم البنك الأهلي الكويتي يــومـا مفتوحا لمـوظفـيه وعائلاتهم، في أجواء ودية وترفيهية شهدت تنظيم العديد من المسابقات والفعاليات الرياضية والثقافية، وتبادل الأحاديث الودية خارج إطار العمل، وجاء تنظيم الفعالية انطلاقا من حرص الإدارة على تعزيز العلاقات بين أعضاء فريق العمل في البنك من جميع الإدارات والأقسام خارج أوقات العمل.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي - الكويت لؤي مقامس: ندرك الدور المهم الذي يلعبه موظفونا في تحقيق النجاح المنشود، ونسعى باستمرار إلى توفير بيئة عمل داعمة وصحية لهم على جميع المستويات.



وأضاف مقامس: تمثل إقامة اليوم المفتوح مبادرة تقدير منا لجميع الموظفين، وسنظل ملتزمين بتنظيم المزيد من الفعاليات في المستقبل لتعزيز رضاهم وخلق بيئة عمل مريحة لهم وإتاحة الفرصة لتطوير العلاقات بينهم.



وتمت إقامة اليوم المفتوح في مزرعة دار شيخة من أجل نقل الموظفين من جو مكان العمل إلى الاستمتاع بالطبيعة والجو البارد، وهدف البنك الأهلي الكويتي إلى التركيز على أهمية تعزيز الروابط العائلية والعمل كفريق واحد، وشهد اليوم المفتوح العديد من الأنشطة والمسابقات التي تركز على بناء الفريق والتعاون لتحقيق النجاح في أجواء تنافسية وصحية.



وبهذه المناسبة، قالت مدير عام إدارة الموارد البشرية في البنك الأهلي الكويتي أفراح الأربش: يسلط هذا الحدث الضوء على أهمية ربط القيم الشخصية للموظفين بقيمنا المؤسسية في البنك، وتأكيد أهمية البقاء على صلة برسالة البنك وثقافته وأهدافه.



وأكدت الأربش أهمية تعزيز ديناميكية العمل بين موظفي البنك الأهلي الكويتي، مسلطة الضوء على جهود البنك في تعزيز العمل الجماعي بين جميع الموظفين، وتعزيز المنافسة الصحية بينهم، مشددة على أن البنك ملتزم بتلبية احتياجات موارده البشرية من خلال إجراء دراسات متواصلة من أجل تعزيز تجربة العمل في جميع إداراته وأقسامه.



ولفتت إلى أن البنك يستثمر باستمرار في تطوير قدرات موظفيه، وتقديم برامج تدريبية متنوعة وورش عمل مختلفة بالتعاون مع الشركاء في العديد من القطاعات، وينظم البنك أيضا العديد من الندوات التوعوية والفعاليات الرياضية لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية وتشجيع الموظفين على تبني نمط حياة صحي يعزز رفاهيتهم على جميع الأصعدة، ومثل هذا التجمع واليوم المفتوح مهم بالنسبة لنا لما له من انعكاس إيجابي على ترابط الموظفين وتحقيق النجاح على المستوى المهني والشخصي.



ويلتزم البنك الأهلي الكويتي بتنظيم العديد من المبادرات والأنشطة خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير العلاقات بين جميع الموظفين والحفاظ على معنوياتهم وتوفير بيئة عمل صحية بما ينعكس إيجابا على إنتاجيتهم وأداء المهام المطلوبة منهم بنجاح.