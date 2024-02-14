بمبـادرة إنسانية ومجتمعية، تنظم جمعية الصداقة الكويتية الإنسانية بالتـــعاون مــع وزارة التربية فعالية «إحنا قـــدها» في مجمع الأفنيوز، وذلك اعتبارا من اليـــوم الأربعاء 14 فبراير الجاري حتى يوم السبت 17 منه، حيث يركز المعرض على إبراز مواهب وإبداعات فئة بطيئي التعلم، وما يمكن أن يقوموا به من أعمال وإنجازات تفوق في بعض الأحيان زملائهم في التعليم العام.



وقال مدير عام جمعية الصداقة الكويتية الإنسانية خالد بن سبت إن الهدف من المعرض أيضا هو دمج هذه الفئة بالمجتمع وعدم عزلهم، حيث إنهم بالفعل قادرون على التعامل مع معظم المصاعب التي يواجهها أي شخص، بل وبالعكس قد يكونوا أكثر إبداعا من غيرهم في مجالات عدة.



وأضاف: من هذا المنطلق، والذي يعد واحد من أهم أهداف ومشاريع جمعية الصداقة الكويتية الإنسانية، وهو دعم التعليم.



وذكــر بن سبت أن الجمعية بادرت بدعم هذا المعرض ليتسنى لكل فئات المجتمع للمشاركة والاطلاع والمساهمة في دعم مثل هذه الأنشطة والفعاليات.