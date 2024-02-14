دارين العلي



أعلن الوكيل بالديوان الأميري مدير عام مكتب تكريم الشهداء وأسرهم صلاح العوفان عن انطلاق فعاليات احتفالات مكتب الشهيد بالأعياد الوطنية في حديقة الشهيد بدءا من غد الخميس حتى السبت المقبل برعاية وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وتحت شهار «أغلى وطن.. البقاء والوجود».



وخلال مؤتمر صحافي عقده المكتب صباح أمس، رفع العوفان إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم التي تمثل عيدا وطنيا كويتيا.



وأوضح العوفان ان صاحب السمو أولى اهتماما كبيرا بتعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع ودعم الوحدة الوطنية إيمانا بأن قوة الكويت في تماسك نسيجها الاجتماعي وتحقيق تطلعات الشعب الكويتي وطموحاته لمستقبل أفضل، مضيفا انه إيمانا بعظمة قيمة الشهادة في سبيل الله ومن أجل الوطن وتكريما لشهدائنا الأبرار وتخليدا لبطولاتهم واعتزازا بمناسباتنا الوطنية وأعياد الكويت الحبيبة، فإن مكتب الشهيد سيقيم عددا من الفعاليات والأنشطة تحت شعار «أغلى وطن.. البقاء والوجود» خلال الفترة من 15 إلى 17 فبراير في حديقة الشهيد بالمرحلتين الأولى والثانية.



ولفت إلى ان الفعاليات هذا العام تتضمن العديد من البرامج والأنشطة المتنوعة لكل الفئات العمرية، إضافة إلى إعادة افتتاح جدارية الشهيد بحلة جديدة بحديقة الشهيد تخليدا لشهدائنا الأبرار وجدارية وقائع الاستشهاد بطول 25 مترا من عمل طالبات كلية التربية الأساسية قسم التربية الفنية، مبينا ان الاحتفالات ستتضمن معرضا بمشاركة 22 جهة حكومية وأهلية منها وزارتا الدفاع والداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام، بمشاركة الفرق الشعبية وفرقة الجيش والشرطة بالإضافة إلى مسابقات للكبار والصغار.