بداح العنزي



رفضت البلدية طلب شركة المرافق تجديد تراخيص موقف السيارات بمنطقة شرق.



وقال مدير عام البلدية م. سعود الدبوس في كتابه:



- ورد إلينا كتاب الأمين العام للمجلس البلدي والمتضمن طلب لجنة الاعتراضات والشكاوى في اجتماعها الأول لدور الانعقاد الثاني المنعقد بتاريخ 13/9/2023 وبعد اجتماع المجلس البلدي في جلسته الرابعة إحالة كتاب شركة المرافق العمومية بشأن تجديد تراخيص مواقف السيارات السطحية المؤقتة بمناطق الكويت المختلفة الى بلدية الكويت لإعداد تقرير مفصل بشأن الطلب المقدم.



- بدراسة كتاب الشركة تبين أن المواقع المطلوب تجديد التراخيص الخاصة بها هي بعدد (4) مواقع، وستقوم البلدية بإعداد تقرير مفصل لكل موقع على حدة، والتقرير الحالي هو للموقع رقم (4) بمنطقة الشرق قطعة رقم (2) خلف مقر الهيئة العامة لشؤون القصر.



- بدراسة الموقع محل الدراسة الحالية تبين تعارضه مع حدود مشروع المركز الثقافي الترفيهي التعليمي والمخصص من ضمن قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق م ب/م أ/169/7/2004) بتاريخ 4/4/2004م ليتم تنفيذه تحت اشراف قطاع المشاريع ببلدية الكويت. وأوضح نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع: عدم الموافقة على طلب تجديد ترخيص الموقع المذكور وذلك لتعارضه مع حدود مشروع المركز الثقافي الترفيهي التعليمي.



لذلك فإن الرأي الفني تتضمن عدم الموافقة على طلب شركة إدارة المرافق العمومية تجديد الترخيص الخاص بموقع مواقف السيارات السطحية رقم (4) الكائن خلف مقر الهيئة العامة لشؤون القصر بمنطقة شرق قطعة رقم (2) داخل المدينة، وذلك لتعارض موقع مواقف السيارات مع حدود مشروع المركز الثقافي الترفيهي التعليمي.