بداح العنزي



أصدر مدير عام البلدية م.سعود الدبوس تعميما بإقفال حسابات ميزانية البلدية للسنة المالية 2024/2023. وقال الدبوس في التعميم: نظرا لمقتضيات المصلحة العامة، ولحسن سير العمل وتنظيمه، ولقرب انتهاء السنة المالية 2024/2023 ولضرورة تحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات وإيرادات، وتمهيدا لإعداد الحساب الختامي للبلدية، واستنادا إلى تعليمات وزارة المالية بوقف عمليات الصرف بنهاية شهر مارس 2024 نهيب بكل قطاعات البلدية وأفرعها بالمحافظات ووحداتها التنظيمية المختلفة والموظفين العاملين في البلدية ممن لديهم مطالبات مالية تتعلق بالآتي:



٭ اللجان والفرق العاملة بالبلدية والمصنفة طبقا لقرارات مجلس الخدمة المدنية.



٭ الموظفون الذين لديهم مستحقات مالية أعمال إضافية أعمال أخرى.



٭ الموظفون الذين لديهم بدلات أو علاوات أو مكافآت والمتعلقة بكافة الكوادر الوظيفية المختلفة.



٭ الحالة الاجتماعية زواج - إضافة مولود - علاوة اعاقة.



٭ أية مطالبات أخرى مستحقه خلال السنة المالية 2024/2023.



٭ الالتزام بإرسال قرارات منح بدل الموقع خلال الأسبوع الأول من كل شهر لمستحقي البدل من خلال آلية المعمول بها بالتراسل الالكتروني.



وندعو إلى مخاطبة إدارة شؤون الموظفين قبل انتهاء السنة المالية بوقت كاف حتى يتسنى لها إعداد القرارات الإدارية علما أنه لن ينظر إلى أي مطالبات مالية بعد انتهاء السنة المالية بتاريخ 2024/3/31.