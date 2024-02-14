قدمت عضو المجلس البلدي م.علياء الفارسي اقتراحا بمنع دراجات توصيل الطلبات من الوقوف والسير على الأرصفة.



وقالت م.الفارسي في اقتراحها: استنادا إلى المادة 21 من قانون رقم 33 لسنة 2016 وإلى اختصاص المجلس البلدي في تقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا، وتجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسعتها، تتوجه العديد من الدول نحو أنسنة المدن في تصميم الطرق، والأماكن العامة، وإيجاد مساحات للمشاة نظيفة، وآمنة دون عوائق. ولما نلحظه من كثرة انتشار دراجات توصيل الطلبات وسيرها على الأرصفة وتداخلها مع المشاة.



لذا أقترح: منع وقوف وسير دراجات توصيل الطلبات على الأرصفة، وتحديد بدائل أخرى لمواقع وقوفهم على سبيل المثال مواقف السيارات العامة، أو الساحات الترابية وذلك حفاظا على سلامة المشاة، وحفاظا على نظافة الأرصفة والحد من تهالكها، وتحسين المنظر العام للبلاد، وذلك بتنسيق بلدية الكويت مع كل من وزارتي التجارة والداخلية وجميع الجهات ذات الصلة.