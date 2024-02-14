محمد راتب



عقدت الجمعية العمومية للاتحاد التعاوني العربي اجتماعها في القاهرة، بحضور عدد كبير من رؤساء وممثلي الاتحادات التعاونية العربية ومنها اتحاد الجمعيات التعاونية الكويتية والذي مثله كل من رئيسه مصعب الملا، ونائبه غريب العدهان وأمين الصندوق خالد الضويحي ورئيس لجنة الاستيراد والأسعار مرشد المرشد، حيث تمت تزكية كل من مصعب الملا لمنصب نائب رئيس الاتحاد التعاوني العربي، وسعود الحرفان مجددا لمنصب رئيس المكتب الإقليمي لمجلس التعاون الخليجي. وأثنى نائب رئيس الاتحاد التعاوني العربي مصعب الملا على النتائج المثمرة عن اجتماعات الاتحاد، مشيدا في تصريح لـ «الأنباء» بالدور الحيوي والفاعل للاتحاد التعاوني العربي وسائر الاتحادات والمنظمات والجمعيات التعاونية العربية التي تعمل تحت مظلته، مشيدا بسائر لاتحادات التعاونية العربية والمؤسسات والجمعيات التي تعمل تحت مظلتها.