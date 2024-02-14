نظمت البلدية ممثلة في الإدارة القانونية حفلا لتكريم كوكبة من المتقاعدين القانونيين تكريما لهم وإسهاماتهم التي قدموا طوال فترة خدمتهم في البلدية.



وأقيم الحفل بحضور مدير الإدارة المستشار د.حسين العجمي لتكريم مدير الإدارة القانونية السابق المستشار رجعان الغريب والمستشارين المحامين وداد المخلد، فيصل الأنصاري، مجبل العازمي، يعقوب العمار، أحمد المليفي، ليلى الغريب، سوسن محمد، هدى السليم ويوسف الغيث بمناسبة تقاعدهم بعد سنوات طويلة من العمل والإنجاز.



وقال العجمي خلال كلمته: في بداية تعييني عام 1994 كانت الإدارة بها مستشار فني وحيد هو د.محمود سالم، رحمه الله، يتولى الإشراف على جميع مواضيعها وكنا نسترشد بآرائه ومقولته الشهيرة التي كان يرددها «ليس من عبر الطريق كمن سار عليه». وبهذه المناسبة ونحن نقدم أقل واجب في هذا الحفل البسيط لكوكبة من المستشارين الذين كان لهم الفضل بعد الله في تأسيس الإدارة القانونية وحققوا جميع المكتسبات القانونية أو المالية التي ننعم بها اليوم، ولا يمكن أن ننسى فضل هؤلاء النخبة من أساتذتنا ما حيينا وأستذكر بالفضل بأول كتاب أصدرته كان المشرف عليه مدير الإدارة السابق المستشار رجعان الغريب، ولا يمكن أن أنسى فضل المستشارة وداد المخلد التي كانت نعم الأم والمعلمة والمربية، علمتنا كيف نقرأ القوانين والمخططات والنقاش والحديث في الاجتماعات.



بدوره، قال مدير الإدارة القانونية السابق المستشار رجعان الغريب: شكرا لجميع أخواتنا وإخواننا وأبنائنا المحامين، وعلى رأسهم مدير الإدارة، على هذه البادرة الجميلة، مخاطبا الحضور: عليكم بالحرص على مصلحة العمل وأهمها التلاحم والابتعاد عن التناحر لأنه يخل بعملكم، والإحالة إلى التقاعد هي سنة الحياة بعد العطاء، وأوصيكم بالإدارة القانونية من أهم الإدارات في البلدية.