

أعلنت شركة بيت الأوراق المالية «البيت» عن استكمالها الاستحواذ على مشروع عقاري جديد في قطاع الصناعات الخفيفة في الولايات المتحدة الأميركية بتكلفة إجمالية بلغت 53 مليون دولار، ويعد المشروع الجديد هو المشروع التطويري الحادي عشر للشركة في هذا القطاع.



وفي هذا السياق، قال نائب رئيس أول إدارة الثروات محمد الشايع، إن «البيت» تعتز بثقة العملاء في مشاريعها العقارية، حيث تمكنت الشركة مع عملائها من إتمام أحد عشر مشروعا في الولايات المتحدة الأميركية بلغت قيمتها الإجمالية 225 مليون دولار. وأضاف الشايع أن المشروع الجديد سيقام على قطعة أرض في مدينة بلانت سيتي في منطقة تامبا باي الكبرى بولاية فلوريدا لتطوير مبني صناعي من الفئة الأولى (Class A) مصمم ومتعاقد على تأجيره إلى إحدى الشركات المدرجة ضمن قائمة فورتشن لأفضل 500 شركة في العالم.