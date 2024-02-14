رائد ترجمان: سيارة «GV60» الكهربائية تجسيد لشعارنا «مستقبل مستدام»

الاستدامة أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نجاح علامة «جينيسيس»



عرضت شركة شمال الخليج التجارية، الوكيل الحصري لسيارات جينيسيس في الكويت طراز GV60 الكهربائية، وذلك ضمن فعاليات معرض الكويت للاستدامة، والذي أقيم في مول مروج.



وتعد GV60 أول طرازات علامة جينيسيس التجارية من السيارات الكهربائية، وقد تم اختيارها في وقت سابق من هذا العام كأفضل سيارة دفع رباعي صغيرة فاخرة في دراسة جي دي باور 2023 للأداء والتنفيذ والتخطيط والتصميم (APEAL) في الولايات المتحدة. وكانت شركة شمال الخليج التجارية الوكيل الحصري لسيارات جينيسيس في الكويت قد كشفت عن طراز جينيسيس GV60 ضمن فعاليات معرض الكويت الدولي للسيارات.



وفي هذا السياق علق رائد ترجمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة شمال الخليج، على هذه المشاركة بالقول: «من يعرف علامة جينيسيس التجارية، يعلم أن الاستدامة هي أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نجاح جينيسيس، فمنذ بداياتها الأولى تبنت جينيسيس مقاربة مختلفة عن الجميع ليس فقط عبر التركيز على معايير التفرد الظاهرة في دقة التصميم وعظمة الفخامة وروعة التجربة فحسب، بل أيضا من خلال العمل على إغناء تجربة القيادة بوعي تام لأهمية الحفاظ على الكوكب وتوظيف الابتكار لتعظيم جزئية إعادة استخدام المواد بصورة جمالية، والتركيز على استعمال مواد عالية الجودة من مصادر طبيعية وصديقة للبيئة».



واستطرد: «تقوم استراتيجية جينيسيس لعالم التنقل، على رؤية شعارها «مستقبل مستدام» تطمح الشركة من خلاله لإحداث تغييرات إيجابية مستدامة في حياة عملائها. ومن هذا المنظور رسمت جينيسيس طريقها نحو المستقبل عبر التفكير في مسارات جديدة والاستكشاف بطريقة مدروسة لابتكار منتجات مقنعة تواكب الحياة العصرية وتلبي تطلعات العملاء. وفي عصر يحتدم فيه سباق السيارات الكهربائية، وتتحرك فيه عجلة التغيير بصورة متسارعة، كانت جينيسيس على أتم الجاهزية والاستعداد مقدما لهذا التغيير، فقد تم تطوير رؤية علامة جينيسيس التجارية للسيارات الكهربائية مسبقا، حيث تتبنى الشركة شعار «السعي وراء الكهرباء ونسبة الكربون الصافية صفر»، مع هدف واضح يحدد عام 2025 كموعد ستكون فيه جميع سيارات جينيسيس الجديدة التي سيتم إطلاقها كهربائية بالكامل. والعام 2030، كموعد تؤسس جينيسيس فيه نفسها كعلامة تجارية للسيارات خالية من الانبعاثات بنسبة 100%. كما تهدف الشركة لزيادة التفاعل مع العملاء، فعبر مجموعتها الكهربائية الجديدة توفر جينيسيس المنصة المثالية للتفاعل مع جميع حواس عملائها بأسلوب حداثة مبتكر».



وأضاف: «تعكس GV60، باكورة سيارة جينيسيس الكهربائية هذا التوجه الاستراتيجي والذي لا يساوم على روعة التجربة، فقد أعادت GV60 تعريف مفهوم فخامة السيارات الكهربائية بالكامل، فالطراز الجديد يعد التجسيد العملي لتفوق جينيسيس وإبداعها المتواصل. فعلى مستوى التصميم تقدم GV60 مفهوما مستقبليا بالكامل يتميز بانسيابية رائعة وخطوط حداثية تخطف الأبصار تمنحها درجة عالية من التميز من جميع الزوايا. وعلى صعيد الرفاهية الداخلية والمواصفات، يمكن القول بثقة أن GV60 تقدم مقصورة لا تتمتع بالرحابة والأناقة فحسب، بل توفر أيضا إحساسا غامرا بالرفاهية والتطور عبر توظيف أحدث التقنيات وأفخر المواد لتضمن تجربة قيادة فائقة التميز».



جينيسيس الكهربائية GV60



وبفضل التصميم الأنيق والرياضي لسيارات الكروس أوفر متعددة الاستخدامات (CUV)، فإن طراز GV60 يقوم على منصة كهربائية مخصصة تعرف باسم المنصة الكهربائية العالمية (E-GMP)، تأكيدا على توجه علامة جينيسيس نحو الأنظمة الكهربائية.



ويمنح غطاء محرك السيارة GV60 عالي الأداء، والمكون من لوحة واحدة تجمع بين غطاء المحرك والرفارف، طابعا أنيقا، ويضم شعارا جديدا للجناح على غطاء المحرك مزين بنمط Guilloché الذي غالبا ما يشاهد في الساعات الفاخرة.



ويأخذ التصميم الداخلي روح مفهوم جينيسيس لـ«جمال المساحة الفسيحة»، مع توفير تصميم داخلي واسع ومريح. وتعتبر الكرة الكريستالية أحد أكثر عناصر التصميم تميزا في طراز. وهو ليس مجرد عنصر جمالي في التصميم الداخلي فحسب، وإنما صممت لبناء تواصل عاطفي بين السائق والسيارة. وإلى جانب عناصر التصميم المتقنة، فقد تم تجهيز سيارة GV60 بتقنيات مبتكرة لتوفير تجربة كهربائية فريدة تربط السيارة بسائقها.



والاتصال بالوجه هو ميزة تتيح للسيارة التعرف على وجه السائق لقفل أبوابها أو فتحها دون مفتاح. يحتاج السائق فقط إلى لمس مقبض الباب وتسجيل وجوههم في الكاميرا على العمود B. يقوم نظام الاتصال بالوجه بضبط الإعدادات بناء على الإعدادات المخصصة للسائق، كما لو كانت السيارة تتعرف على السائق. علاوة على ذلك، يسمح نظام المصادقة ببصمة الإصبع في طراز GV60 للسائقين بتشغيل السيارة وقيادتها دون مفتاح. ويتيح الجمع بين هاتين التقنيتين للسائقين الاستمتاع بتجربة جديدة كليا لاستخدام المعلومات البيومترية فقط لقيادة سيارتهم.



وللسائقين الذين يبحثون عن تجربة أكثر ديناميكية، يتميز GV60 أيضا بوضع الانجراف. يوفر قيادة رياضية من خلال تحسين توزيع قوة القيادة ونظام الكبح. يأتي GV60 أيضا مع Boost Mode لمنحه عنصرا أكثر ديناميكية وفخامة. يزيد الوضع فورا من أداء أقصى خرج للسيارة، مما يجعل تجربة القيادة أكثر ديناميكية.



من ناحية أخرى، فإن نظام Virtual Gear Shift يمثل وظيفة تقوم بضبط عزم دوران المحركات وتولد صوتا افتراضيا للمحرك في الوقت نفسه، وهذا ما يمنح السائقين إحساسا كما لو أنهم يقودون طرازا يعمل بالوقود. تعبر المجموعة أيضا عن عملية نقل السرعة الافتراضية ودوران المحرك لتجربة قيادة غامرة.



يبرز الطراز أيضا ميزة متطورة من خلال المرايا الجانبية الرقمية ومقابض الأبواب الكهربائية، حيث تنبثق المقابض تلقائيا عندما يقترب السائق من السيارة بمفتاحه الذكي.



كما تتميز السيارة أيضا بالتحكم النشط بالضجيج على الطريق، ونظام تعليق التحكم الإلكتروني، ونظام مشغل الفصل، ونظام الشحن السريع المتعدد 400/800 فولت، وخاصية الشحن من خلال السيارة (V2L). أما بالنسبة لمزايا السلامة، فقد تم توفير ما مجموعه ثماني وسائد هوائية، ومن ضمنها الوسائد الهوائية الجانبية المركزية في المقاعد الأمامية، كخيارات قياسية لضمان سلامة الركاب في حالة وقوع حادث. وتأكيدا على أهمية مستقبل عصر السيارات الكهربائية، فإن الدقة التي تتمتع بها مجموعة نقل الحركة إضافة إلى التكنولوجيا المبتكرة، ستمهد الطريق للسائقين والركاب للتفاعل مع بيئتهم بطرق جديدة ومذهلة.



الجدير بالذكر أنه منذ انطلاقتها، تميزت علامة جينيسيس التجارية برؤية مستقبلية هدفت لتغيير قواعد اللعبة في قطاع السيارات الفارهة، وخلال العقدين الماضيين كان لهذه الرؤية أصداء واسعة يشهد عليها حجم النجاح الباهر الذي حققته جينيسيس والخط المتصاعد بسرعة ملحوظة في قاعدة عملائها وحصتها السوقية حول العالم. ويعزى هذا النجاح بالدرجة الأولى للفهم الصحيح والقراءة الدقيقة لاتجاهات السوق ومتطلبات العملاء في عالم يحفل بالمنافسة، ومن جهة أخرى يعزز نجاح جينيسيس قدرتها العظيمة على صعيد توظيف الإبداع بأساليب مبتكرة وغير مسبوقة وتكريس التراث الهندسي الكوري العريق لصناعة سيارات فائقة الجودة توفر أعلى مستويات الرفاهية وأفضل تجربة قيادة ممكن الحصول عليها.