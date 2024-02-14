نعمان حسين: سعداء باختيار عملنا للمشاركة في هذا المهرجان الكبير



ياسر العيلة



مسرحية «صفحة سبعة» عمل كوميدي جديد، انتاج شركة الفنان محمد عاشور، اشراف عام للمخرج نعمان حسين، تأليف وإخراج وتمثيل: نصار النصار، ويشارك في البطولة: محمد الصيرفي ومحمد عاشور وفيصل السعد، ومن سلطنة عمان: فهد البلوشي واحمد المخيني وميرفت نصر، ومن البحرين: ايمان قمبر، وسيتم عرض المسرحية في سلطنة عمان بولاية عبري ضمن مهرجان «الظاهرة الترفيهي الأول 2024» الذي يضم العديد من الفعاليات الفنية والترفيهية.



وفي هذا الصدد، قال المخرج نعمان حسين: سيتم عرض «صفحة سبعة» يومي 22 و23 الجاري من خلال هذا المهرجان الذي يقام للمرة الأولى في ولاية عبري بالسلطنة، ونحن سعداء باختيار عملنا للمشاركة في هذا المهرجان المهم، وسعادتنا الأكبر اننا نقدم عملا خليجيا مشتركا يضم فنانين من الكويت وعمان والبحرين، مكملا: حاليا تجرى بروفات المسرحية بشكل يومي في الكويت على ان تستكمل في السلطنة مع الفنانين العمانيين بداية الأسبوع المقبل، وهم يشاركوننا حاليا أولا بأول «أونلاين» عن طريق برنامج «زووم»، مشيرا إلى ان العرض الأول سيكون من خلال هذا المهرجان، ومن ثم هناك نية للقيام بجولة خليجية لعرضها في قطر والإمارات والسعودية والبحرين عقب عيد الفطر المقبل.



وعن قصة المسرحية، قال: كوميدية جميلة تدور احداثها حول مجموعة من الفنانين الشباب الذين يستأجرون شقة يجرون فيها بروفات عرض مسرحي، لكن يتم طردهم منها لعدم تسديدهم الإيجار، وتكون اوراق وسيناريو المسرحية داخل الشقة ولم يتمكنوا من الحصول عليها فيصعدون إلى سطح البناية للبحث عن فكرة عمل جديد يقدمونه، ومن خلال شاشات الدعاية المحيطة بالبناية يستوحون عددا من الأفكار ويحولونها إلى مشاهد تمثيلية بشكل كوميدي، فالعمل يحمل عددا من الإسقاطات، أبرزها انه يجب على المسؤولين توفير المسارح للشباب لتقديم أعمالهم الفنية.



الجدير بالذكر ان مهرجان الظاهرة الترفيهي الأول يقام برعاية محافظ الظاهرة والمشرف العام للمهرجان نجيب بن علي بن أحمد الرواس، ورئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان سعيد بن حميد بن عبدالله الحارثي، ومدير عام بلدية الظاهرة نصير بن علي بن محمد السيابي، والمسرحية من تنظيم شركة «سحاب الخليج المتحدة» بسلطنة عمان ويمثلها المدير العام لها محمد سعيد وهو من الأشخاص الحريصين على إقامة الفعاليات الفنية الكبرى بالسلطنة، وله بصمة جميلة هناك، ويشارك في هذا العمل من الكويت مدير إدارة الإنتاج بحر البحر، ومدير الإنتاج محمد الوزير، وم.الصوت علي دشتي، ومساعد المخرج أحمد الرشود.