

مفرح الشمري

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انتهى الملحن القدير «شيخ الملحنين» أنور عبدالله من تلحين 3 أغان وطنية للكويت وأميرها صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ستبث قريبا على شاشة تلفزيون الكويت وعبر أثير محطات الإذاعة.



وأولى تلك الأغاني هي أغنية «شيخ الشيوخ» من كلمات الشاعر أحمد الشرقاوي وغناء القدير أصيل أبوبكر وهي بتكليف من الوكيل المساعد لقطاع التلفزيون تركي المطيري وتم تصويرها تلفزيونيا وتبث خلال أيام وهي أغنية مهداة لمقام حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، بمناسبة توليه مقاليد الحكم.



أما الأغنية الثانية فتحمل عنوان «عز وفخر» وهي إنتاج خاص وجاهزة للعرض التلفزيوني، وهي من كلمات الشاعرة عالية مبارك الحساوي وغناء الإماراتي حسين الجسمي، وستعرض قريبا على شاشة تلفزيون الكويت بعد أن تم الانتهاء من تصويرها وعملية المونتاج.



والأغنية الثالثة التي انتهى الملحن القدير أنور عبدالله منها هي أغنية «وطن الوفاء» وهي من كلمات الشاعرة عالية مبارك الحساوي ومن غناء المطرب القدير محمد البلوشي ومن إنتاج تلفزيون الكويت الذي سيعرضها على الشاشة قريبا.



من جانب آخر، تلقى الملحن القدير أنور عبدالله دعوة من الرئيس التنفيذي لروتانا سالم الهندي لحضور ليلة المطرب الراحل عبدالكريم عبدالقادر والتي ستقام 23 الجاري في الرياض بمشاركة عدد من المطربين، ووجه «شيخ الملحنين» أنور عبدالله الشكر للرئيس التنفيذي لروتانا سالم الهندي على هذه الدعوة، مؤكدا لـ «الأنباء» انه سيغادر البلاد 22 الجاري لحضور هذه الاحتفالية الغالية على قلبه لأنها تحمل اسم صديقه الغالي الراحل عبدالكريم عبدالقادر الذي حقق معه نجاحات كثيرة طوال مسيرته الفنية.