

يعقوب العوضي



فاز كاظمة على القادسية بنتيجة 32-30 في المباراة التي دارت بينهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم في ختام الجولة الأولى من بطولة الدوري العام لكرة اليد ليربح «البرتقالي» أول نقطتين في رصيده، فيما يبقى «الأصفر» دون نقاط.

وفي السياق ذاته، تقام في الـ 6:00 مساء اليوم المباراة النهائية الفاصلة التي تجمع بين القرين وكاظمة على لقب بطولة الدوري العام للشباب تحت 19 سنة على صالة الشهيد في الدعية، حيث تعادل الفريقان بعدد النقاط (14 نقطة) في ختام مباريات البطولة الأسبوع الماضي، مما استوجب إقامة مباراة فاصلة بينهما، وذلك حسب لوائح الاتحاد.