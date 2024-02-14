

مبارك الخالدي - هادي العنزي



أبدى نائب رئيس جهاز الكرة بنادي السالمية يوسف الجاسم سعادته بفوز فريقه 1-0 على نظيره الشباب، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول، ضمن منافسات الجولة الـ 15 لدوري زين للدرجة الممتازة. وقال بعد المباراة: «ظفرنا بـ 3 نقاط مهمة وصعبة، جاءت بعد فترة توقف طويلة نسبيا، وقد واجهنا فريقا متماسكا وقويا على مدار شوطي المباراة، بخلاف ما قدمه الشباب في المباريات الماضية، وخسارته بعدد وافر من الأهداف».



وأشاد الجاسم بأداء لاعبي السماوي، مضيفا أننا نركز حاليا على المباريات المقبلة، والتي على ضوء نتائجها تتحدد الفرق الـ 6 المتأهلة إلى الدور الحاسم على لقب الدوري، ونأمل تسجيل أفضل النتائج لمواصلة المنافسة المراكز المتقدمة بالدوري.



من جانبه، قال المدرب المساعد بفريق الشباب مالك جون عقب الخسارة من السالمية: «فريقنا ظهر بمستوى عال رغم النتيجة السلبية للمباراة، وقدم الفريق مستوى جيدا، وأهدر فرصا كانت كفيلة بتغيير مجرى المباراة، وقد قدمنا أسلوبا مختلفا بمشاركة 3 محترفين جدد لأول مرة مع الفريق، وهم: بلال العيفة، ويوسف بن سودة، والأستوني بوجدان فاستسوك»، مضيفا: نتوقع مع المزيد من الانسجام لأعضاء الفريق أن يعود الشباب إلى الانتصارات وتحقيق الأهداف المرجوة من المسابقة، وذلك بدءا من اللقاء مع الجهراء في الجولة المقبلة.