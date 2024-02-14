

يحيى حميدان



أنهى المدرب الوطني هاني الصقر فترة معايشة مع نادي «غو أهيد إيغلز» الهولندي، وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة الفنية عبر الاقتراب من الخبرات التدريبية المختلفة الناشطة في دوري قوي ومعروف بتطوره.



وحضر الصقر مباراة «غو أهيد إيغلز»، الذي يحتل المركز السادس في الدوري الهولندي برصيد 31 نقطة، أمام منافسه زفوله صاحب المركز الثامن، والتي انتهت بالتعادل 1-1 يوم الأحد الماضي ضمن الجولة الـ 21 من المسابقة. وقال الصقر، في حديث خاص لـ «الأنباء»، إنه حضر كامل التدريبات التي سبقت لقاء «غو أهيد إيغلز» مع مدربه ريني هاكي أمام زفوله، وذلك لتسجيل كامل الملاحظات التي تخص التحضير للمواجهة ومدى تطبيق هذه الأفكار في المباراة.



وبين أن التجربة كانت مفيدة بشكل عام من خلال ما رآه من تطور كبير في «غو أهيد إيغلز»، مشيرا إلى أنه حرص على الذهاب إلى هولندا لاكتساب المزيد من الخبرات الفنية والاحتكاك بمدارس مختلفة تفيده مستقبلا في مجال التدريب.



وأوضح الصقر، الذي سبق له تدريب فريقي اليرموك وخيطان، أن رحلته إلى هولندا جاءت عبر التنسيق مع الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والمنتخبات في اتحاد الكرة بدر عبدالجليل وعبدالله المنيع من إدارة البراعم، واللذان سهلا تواصله بمدير التطوير في نادي «غو أهيد إيغلز» حسام هيكل، مقدما الشكر لهم على هذا التعاون لدعم المدربين.