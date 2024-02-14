

عبدالكريم أحمد



كشف تقرير صادر عن النيابة العامة عن أنها تلقت خلال العام الماضي 46566 قضية أنجزت منها 94.7%، منها 100 قضية قتل وشروع في القتل، و154 قضية انتحار والشروع فيه، و1593 قضية سرقة، و11 قضية رشوة واستغلال النفوذ، و923 قضية تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية، و386 قضية امتناع المسؤولين عن تنفيذ الأحكام القضائية، و618 قضية تزوير في المحررات الرسمية.



وعن جرائم غسيل الأموال، كشف التقرير عن أن النيابة تعاملت خلال العام الماضي مع 212 قضية مقارنة بالعام 2017 حيث تلقت 92 قضية.

وأضافت أنها تعاملت خلال العام الماضي مع 211 قضية اعتداء على المال العام، و2666 قضية مخدرات ومؤثرات عقلية مقابل 2687 قضية من هذا النوع في العام 2022 و1506 قضايا في 2017.

وأشارت إلى أنها تعاملت خلال العام الماضي مع 3747 قضية صحافة وإعلام وتقنية معلومات، و4987 قضية جرائم أحداث، و2532 قضية تزوير في أوراق البنوك، و2868 جريمة شيكات، و2498 جريمة عنف أسري، و461 من جرائم المهن الطبية وحقوق المرضى و4 قضايا اتجار بالأشخاص، و5 جرائم انتخاب، و212 شكوى محامين.

وذكر التقرير أن عدد المتهمين الذين حققت معهم العام الماضي بلغ 42421 شخصا، منهم 89.2% من الذكور، و60% كويتيون.



وبينت أن الأحكام الصادرة العام الماضي في القضايا المحالة منها بلغت 35985 حكما منها 31725 حكما صدرت بالإدانة بنسبة 88.1% والبقية براءة.