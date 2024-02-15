

كشفت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأميركية، أن إجمالي قيمة واردات الكويت من المركبات الأميركية خلال عام 2023 بلغ نحو 853 مليون دولار، توزعت على 600 مليون دولار قيمة سيارات الركاب، و204 ملايين دولار قيمة شاحنات وحافلات نقل الركاب، بالإضافة إلى 49 مليون دولار قيمة قطع غيار.



وأظهرت البيانات أن قيمة ما استوردته الكويت من السيارات المركبات الأميركية خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ 76 مليون دولار، توزعت على 56 مليون دولار قيمة سيارات الركاب، و17 مليون دولار قيمة شاحنات وحافلات نقل الركاب، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار قيمة قطع غيار.



وفيما يخص قيمة واردات 3 دول خليجية من المركبات الأميركية خلال العام الماضي، وهي الكويت والسعودية والإمارات، فقد بلغت 8.43 مليارات دولار، حيث توزعت تلك القيمة على 6.55 مليارات دولار قيمة سيارات الركاب، و878 مليون دولار قيمة شاحنات وحافلات نقل الركاب، بالإضافة إلى 1.008 مليار دولار قيمة قطع غيار.



وجاءت الإمارات في الصدارة من حيث الأعلى استيرادا للسيارات من أميركا، حيث بلغ إجمالي وارداتها خلال العام الماضي، بنحو 4.863 مليارات دولار، توزعت بواقع 3.826 مليارات دولار لسيارات الركاب، وبقيمة 306 ملايين دولار لشاحنات وحافلات نقل الركاب، وقطع غيار بقيمة 731 مليون دولار.



وصدرت الولايات المتحدة الأميركية سيارات وقطع غيار خلال شهر ديسمبر 2023، بنحو 472 مليون دولار، بواقع 392 مليون دولار لسيارات الركاب، وبقيمة 27 مليون دولار لشاحنات وحافلات نقل الركاب، وقطع غيار بقيمة 53 مليون دولار.



واشترت المملكة العربية السعودية واشترت خلال عامها الماضي سيارات وقطع غيار، بقيمة إجمالية بلغت 2.72 مليار دولار، توزعت بواقع 2.124 مليار دولار لسيارات الركاب، والشاحنات وحافلات نقل الركاب بقيمة 368 مليون دولار، وقطع غيار بقيمة 228 مليون دولار.



واستوردت خلال شهر ديسمبر الماضي، بقيمة إجمالية بلغت نحو 186 مليون دولار، موزعة على 142 مليون دولار قيمة سيارات الركاب، و25 مليون دولار قيمة شاحنات وحافلات نقل الركاب، بالإضافة إلى 19 مليون دولار قيمة قطع غيار.



وأشارت البيانات الأميركية إلى أن إجمالي قيمة صادرات السيارات وحافلات نقل ركوب، وقطع غيار، للولايات المتحدة خلال عام 2023، بلغت نحو 183.08 مليار دولار، وتوزعت تلك القيمة الإجمالية إلى 61.646 مليار دولار قيمة سيارات الركاب، و31.972 مليار دولار قيمة شاحنات وحافلات نقل الركاب، بالإضافة إلى 89.461 مليار دولار قيمة قطع غيار.