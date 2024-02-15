

محت السندات السيادية العالمية جميع مكاسبها التي حققتها بداية منذ منتصف ديسمبر، على خلفية التحول في نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن المسار المتوقع لمستقبل السياسة النقدية.



وهبط مؤشر «بلومبيرغ» للديون السيادية العالمية بنسبة 3.5% منذ بداية العام، ليمحو جميع مكاسبه المحققة منذ 12 ديسمبر، في حين تراجعت عوائد السندات العشرية الآسيوية 4.31%، بعد ارتفاعها 14 نقطة أساس.



ويرجع الانخفاض في عوائد الديون العالمية هذا العام للتحول في نهج صناع السياسات النقدية لدى البنوك المركزية الرئيسية بقيادة «جيروم باول» رئيس الاحتياطي الفيدرالي، ومقاومتهم توقعات بدء إجراءات خفض الفائدة في وقت مبكر بحلول مارس.



وقال براشانت نونياها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة لدى «تي دي سيكيورتيز»، إن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين خلال يناير «غيرت قواعد اللعبة»، ويوجد الآن خطر حقيقي مع بدء تحول ضغوط الأسعار للارتفاع، وهذا من شأنه ان يؤدي لمزيد من الانخفاض في السندات.