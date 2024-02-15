

أكدت الحكمة الكويتية الدولية نبيلة العلي، أن استضافة الكويت لبطولات دولية فئة النجمتين والثلاث نجوم بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية في الفترة الحالية والنجاح الكبير الذي حققه القطاع الخاص في دعم رياضة الفروسية بصفة عامة وفروسية قفز الحواجز بصورة خاصة في السنوات الأخيرة ساهم في رفع المستوى الفني للفرسان والفارسات.



وأضافت العلي أن تنظيم بنك الكويت الدولي لبطولة «KIB ذا ستاديوم» الدولية بمشاركة عدد كبير من الفرسان والفارسات يمثلون الدول الأوروبية والخليج على شاطئ المارينا أثبت أن القطاع الخاص قادر على تنظيم بطولات دولية كبيرة بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية.



وقالت العلي إن البطولة الدولية شهدت حضور شخصيات رياضية مهمة من خارج الكويت وفي مقدمتهم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله الذي أثنى على حسن التنظيم ونجاح الفعاليات.



يذكر أن الفارس الدولي السعودي عبدالله الشربتلي فاز بلقب شوط الجائزة الكبرى في البطولتين الدوليين الماضيين، وستكون المنافسة قوية في البطولة الدولية الثالثة.



وتتواصل اليوم منافسات البطولة الدولية الثالثة في شاطئ المارينا بإقامة ثلاثة أشواط على ارتفاعات 120 و130 و140 سم، وتستكمل الجمعة بثلاثة أشواط على ارتفاعات 110 و120 و135 و140، ويسدل الستار على منافسات البطولة السبت المقبل الذي سيشهد منافسة قوية للفوز بشوط الجائزة الكبرى على ارتفاع 145 سم.