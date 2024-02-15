

الدوحة - فريد عبدالباقي



تعرض لاعب منتخب قطر الأول لكرة القدم والنادي العربي جاسم جابر لحادث سير. وتشير تفاصيل الحادث إلى أن سيارة اللاعب القطري اصطدمت بسيارة أخرى، ورغم أن السيارة تضررت بشكل كبير، إلا أن اللاعب خرج سليما دون أن يصاب بأي مكروه ولن يحتاج إلى أي تدخل طبي.



من جانب آخر، أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر عن الفائزين بجوائز الأفضل في شهر ديسمبر 2023، بالدوري القطري، حيث حصد المدرب الإسباني لنادي الوكرة بارتولومي ماركيز لوبيز جائزة أفضل مدرب، ونال المحترف الإكوادوري لنادي السد غونزالو بلاتا جائزة أفضل لاعب، وحصد المحترف الفرنسي للنادي الأهلي عمر سيكو جائزة أفضل لاعب تحت 23 سنة، كما قامت اللجنة باختيار أفضل تصد وكان لحارس الدحيل صلاح زكريا، خلال مباراة فريقه أمام الوكرة (الدقيقة 51)، وأفضل هدف جاء من نصيب لاعب الوكرة خالد منير خلال مباراة فريقه أمام معيذر (في الدقيقة الثانية).



وضمت أفضل تشكيلة للجولة الـ 13 والتي أقيمت في ديسمبر كلا من: جاسم الهيل (العربي)، بوعلام خوخي (السد)، جاسم جابر (العربي)، باولو أوتافيو (السد)، بيدرو ميغيل (السد)، عبدالعزيز حاتم (الريان)، المصري حمدي فتحي (الوكرة)، رافينيا ألكانتارا (العربي)، عمر سيكو (الأهلي)، غونزالو بلاتا (نادي السد)، بغداد بونجاح (السد).