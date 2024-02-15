تلقى صاحـــــب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تعزية من الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة أعرب فيها عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه بوفاة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه.



كما أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه دوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في الوطن العزيز.هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من تعاطف ومواساة بهذا المصاب الأليم وعلى ما عبر عنه من تهنئة بتولي سموه مقاليد الحكم، متمنيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية وللبلد الصديق المزيد من التقدم والازدهار.