برعاية سمو الشيخ ناصر المحمد، أعلنت اللجنة المنظمة عن انطلاق الأسبوع البريطاني الحادي عشر في الكويت الذي يقام تحت شعار «بريطانيا في الكويت» خلال الفترة من 18 إلى 20 الجاري في مول العاصمة، والذي يكتسب أهمية خاصة كونه يتزامن مع الاحتفال بمرور 125 عاما على العلاقات البريطانية - الكويتية التاريخية الراسخة، وإعلان الكويت وبريطانيا اعتبار 2024 عاما للشراكة الكويتية - البريطانية.



وفي تصريح صحافي، قال أحمد إسماعيل بهبهاني رئيس اللجنة المنظمة: يسرني في هذه المناسبة أن أتقدم بالشكر والتقدير لسمو الشيخ ناصر المحمد لرعايته الكريمة لهذا الحدث الكبير والتي تؤكد عمق وتاريخ العلاقات الكويتية - البريطانية. وتؤكد حرص سموه على دعم الفعاليات والأنشطة التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الروابط وتنمية العلاقات التجارية مع الدول الشقيقة والصديقة.



وأضاف بهبهاني: يجسد الأسبوع البريطاني في الكويت أواصر العلاقات البريطانية - الكويتية التي تضرب بجذورها في عمق التاريخ منذ توقيع المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مبارك الصباح على المعاهدة الكويتية - البريطانية في 1899 التي أكدت استقلالية القرار الكويتي وأبعدت الكويت عن الصراعات الدولية الكبرى، وقد استمرت هذه العلاقات المميزة وتوثقت بين البلدين في جميع المجالات السياسية الاقتصادية والثقافية ولا يمكن أن ننسى مواقف بريطانيا الشجاعة خلال الغزو العراقي الغاشم عام 1990.



وأشار إلى ان الزيارة التاريخية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى العاصمة البريطانية لندن في شهر أغسطس الماضي حينما كان سموه وليا للعهد ليشمل برعايته وحضوره احتفالية مكتب الاستثمار الكويتي في المملكة المتحدة بمناسبة الذكرى الـ 70 لتأسيسه، جسدت عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط الكويت بالمملكة المتحدة الصديقة، وساهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية بما يعكس واقع العلاقات الإستراتيجية التي تربط الكويت بالمملكة المتحدة.



وعن محطات التعاون الاقتصادي، قال: يأتي في مقدمتها مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والذي يعد أحد أهم وأكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، كما أن هناك نشاطا للشركات البريطانية في الكويت بالتنسيق مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في مجالات تقنية المعلومات والتأمين والنفط والغاز.



وبالنسبة لحجم التجارة الثنائية بين البلدين، فقد بلغ أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 66% عن العام السابق.



يذكر أن مجموعة الجابرية للمعارض قد قامت بتنظيم أول أسبوع تجاري بريطاني في الكويت في عام 1997، وقد أقيمت 8 دورات برعاية المغفور سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد حينما كان سموه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية آنذاك، ودورتان برعاية سمو الشيخ ناصر المحمد، وخلال 27 عاما نجح الأسبوع البريطاني في الكويت في جذب أعلى المستويات من الزائرين، مما يعمل على بناء العلاقات بين البلدين ويعرض اتساع الحضور البريطاني التجاري في الكويت.