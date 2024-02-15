أعلن البنك الأهلي الكويتي رعايته لحملة التبرع بالدم 2024 التي نظمتها منظمة لوياك تحت شعار «دمك أملهم» بالتعاون مع بنك الدم المركزي وشركة النجم الثلاثي للدراجات النارية، والتي هدفت إلى التشجيع على التبرع بالدم وإظهار أهمية دعم جميع فئات المجتمع.



وانطلقت الفعالية من مقر منظمة لوياك، حيث انطلق سائقو الدراجات النارية باتجاه قاعة البوليفارد، ما يظهر أهمية التعاون بين جميع فئات المجتمع، ومن ثم تم عقد مؤتمر صحافي بحضور صقر آل بن علي رئيس وحدة الاتصالات والعلاقات الخارجيـــــة بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي وجعفر بهبهاني مؤسس شركة النجم الثلاثي للدراجات النارية الذين أكدوا أهمية المساهمة والتعاون في تحقيق أهداف الحملة ومساعدة المحتاجين للدم.



وبهذه المناسبة، قال آل بن علي: سعداء بالمشاركة في هذه الفعالية التي أتاحت لنا الاجتماع والتعاون مع العديد من الجهات والتشجيع على التبرع بالدم وتعزيز الشعور بالوحدة والتعاطف بين جميع أفراد المجتمع، ما يسهم في إحداث تغيير كبير في حياة المحتاجين على جميع المستويات.



وشهد الحدث العديد من الأنشطة المصاحبة مثل العروض الموسيقية المختلفة، وعرض غنائي مباشر وسحوبات للمتبرعين ومسابقات تفاعلية للحضور وجناح لألعاب الأطفال، كما تمكن المشاركون من زيارة أجنحة للشركات والمطاعم والكافيهات ما ساهم في خلق أجواء ترفيهية مميزة في الفعالية.



من جهتها، قالت فتوح الدلالي عضو مجلس إدارة لوياك: نفخر بالدعم الكبير من المجتمع وشركائنا لإحداث فرق في حياة المحتاجين للتبرع بالدم، وقد أثبتت حملة العام 2024 أنها تجربة ثرية تساعد في رفع مستوى الوعي حول أهمية التبرع بالدم، وجمعت جميع فئات المجتمع لتعزيز التضامن فيما بينهم.



ويأتي ذلك في وقت سلطت مشاركة البنك الأهلي الكويتي في حملة التبرع بالدم لعام 2024 الضوء على أهمية الجهود الإنسانية والتشجيع على التبرع بالدم، وإلهام الشباب للمساهمة في التبرع بالدم في الكويت، ما ينعكس إيجابا على جميع الفئات في السوق المحلي.



منذ تأسيس البنك الأهلي الكويتي عام 1967 يواصل العمل على طرح منتجات جديدة وتطويرها، ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. وتقدم شركته التابعة ABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا.