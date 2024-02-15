تسلم رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الإنسانية محمد الشايع وسام «داناكر» من صدير جاباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان، وذلك لمساهمته في تعزيز السلام والصداقة والتعاون بين الشعبين الكويتي والقيرغيزي، فضلا عن عمله من أجل الحفاظ على التناغم والانسجام بين الأعراق وتشجيعه على الإثراء المتبادل بين الثقافات الوطنية، ويعتبر هذا الوسام أعلى اعتراف وتقدير في الدولة يمنح لمواطن أجنبي.



وأثنى جاباروف على الشايع لالتزامه الراسخ وإسهاماته الكبيرة في عملية التنمية في المنطقة، وأضاف: إنه لشرف كبير أن أمنح وسام «داناكر» محمد الشايع، ويعتبر هذا الوسام علامة تكريم تمنح للأفراد الذين أسهموا في تنمية الإمكانات الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية قيرغيزستان، ونيابة عن شعب قيرغيزستان وبصفتي الشخصية، أود أن أعرب عن امتناني الصادق للدعم والمساهمات التي قدمها محمد الشايع من خلال جمعية الصفا الإنسانية لمجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات ومن أبرزها التعليم والرعاية الصحية والتمكين والإيواء والكفالات وغيرها.



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الإنسانية محمد الشايع بعد تلقيه الجائزة: أود أن أشكر الرئيس على حفاوة الاستقبال ومنحي هذا الوسام وأتطلع إلى سنوات عديدة من الشراكة الفاعلة التي نتمكن خلالها بإذن الله من تحقيق أهداف التنمية المستدامة لشعب قيرغيزستان الذي عهدنا عنه المحبة والتقدير والوفاء، ونسعى بحول الله إلى تحقيق تنمية شاملة للمجتمعات، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للأرامل والأيتام والمساكين، لتحقيق الاستدامة في العمل الخيري الكويتي، وضمان ديمومة النتائج، مؤمنين بأن الشراكة الاستراتيجية والتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الحكومي من أهم الأعمدة التي يرتكز عليها العمل الخيري والإنساني.



وتوجهت جمعية الصفا الإنسانية بخالص التهنئة لرئيس مجلس إدارتها بتقليده أعلى وسام تقدير من الرئيس القيرغيزي.