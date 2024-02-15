أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك مشعل المانع عن إقامة مشروع قرية المستهلك الصغير خلال الفترة من 18 إلى 27 فبراير، تزامنا مع الأعياد الوطنية، وذلك على شاطئ الصليبخات ويضم 4 قرى ترفيهية وتعليمية للأطفال، تقدم فعاليات وألعابا تجمع بين المرح والتعلم، لغرس الثقافة الاستهلاكية الآمنة في الأطفال والمستهلكين الكبار، وسيكون المشروع الأول في الكويت الذي يهتم بغرس القيم الاستهلاكية السليمة ودمجها بالألعاب والمرح.



وبين المانع أن المشروع يهدف إلى توعية النشء منذ الصغر لغرس الثقافة البيئية، وتمكين الأطفال من معرفة حقوقهم الاستهلاكية وضمان تغيير ثقافتهم في المستقبل، وتعزيز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية وإعادة التدوير، والابتكارات التي تهدف إلى حل المشكلات البيئية والاجتماعية، مبينا ان القرى وهي قرية المستهلك الصغير، وقرية الكوت، وقرية المرح، وقرية المستقبل، وتحتوي كل منها على ألعاب كويتية قديمة، وجلسات وخيام شاطئية، ومعارض تراثية ومقاه وأكلات شعبية، مبينا أن القرى سوف تكون على مساحة تقدر بـ5 آلاف متر.



وشدد على ضرورة تضافر الجهود لإنجاح المشروع التوعوي، والذي يحمل على عاتقه مسؤولية مجتمعية ووطنية، حيث يشارك فيه أفراد من وزارة الداخلية والتجارة ورجال إطفاء، ومنتسبو جمعية حماية المستهلك، وكوادر طبية وشركة أمن ورقابة وعمال نظافة وفرق تطوعية، إضافة إلى 7 جهات حكومية و5 هيئات.



قرية المستهلك الصغير: وتقع في منطقة المطاعم والكافيهات، وتحتوي على ألعاب متنوعة.



قرية الكوت: تقع في منطقة مسرح القرية، وتحتوي على ألعاب كويتية قديمة وجلسات وخيام شاطئية ومعرض تراثي عن تاريخ وانجازات حماية المستهلك. قرية المرح: تقع في منطقة معرض الوزارات وتحتوي على ألعاب مثل سيارات اللاسلكي والتسلق وقطار القرية والنطاطيات والمسابقات والجوائز.



قرية المستقبل: تقع في منطقة سوق القرية، وتحتوي على الطاقة المستدامة والأغذية المستدامة والخطوات المستدامة.