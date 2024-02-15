

قام صندوق إيفلي إيميرجنج فرونتير، التابع لشركة إيفلي لإدارة الصناديق، بالاستحواذ على نسبة مؤثرة تصل إلى 5.65% من رأسمال شركة سنام العقارية.



وتعتبر ايفلي من كبرى شركات إدارة الأصول ومقرها فنلندا، وحصلت على جائزة أفضل شركة لإدارة الأصول في فنلندا وفق استطلاع «كانتار بروسبيرا»



«Kantar Prospera»، وكذلك حصل الصندوق على جائزة ليبر «Lipper» كأفضل صندوق أسهم في الأسواق الناشئة على مستوى أوروبا، وتدير ما يقارب 18 مليار يورو.



وتعليقا على هذا الاستحواذ، قال د.سليمان طارق العبد الجادر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي «يسرنا انضمام صندوق ايفلي إلى كبار ملاك شركة سنام العقارية التي تعرف بالمهنية وتبنيها لأساسيات الاستثمار المسؤول «Responsible Investing». ويعكس هذا الاستحواذ تطور بورصة الكويت والمنظومة الرقابية ممثلة بهيئة أسواق المال». وأضاف العبد الجادر: «نتطلع الى العمل مع مؤسسات عالمية مثل ايفلي للنهوض بأداء الشركة نحو الاستدامة وفق أحدث المعايير المهنية».