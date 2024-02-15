في إطار جهود بنك الكويت المركزي لتهيئة بيئة أعمال مناسبة تعزز من قدرة الشركات على الحصول على التمويل المناسب، أصدر بنك الكويت المركزي استبيان «تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المبادرات الجديدة» وهو استبيان شامل يلقي الضوء على آليات الحصول على الائتمان واستخدامه.



جاء ذلك في تصريح صحافي لمحافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، أشار فيه إلى أهمية مشاركة أصحاب الأعمال والمبادرين في استكمال الاستبيان عبر موقع البنك المركزي، حيث سيتوفر الاستبيان على مدار العام، ويتم تحليل البيانات دوريا كل 3 أشهر، ويسعى البنك المركزي من خلال هذه المبادرة إلى استطلاع بيانات أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات التجارية وقياس تجاربهم فيما يتعلق بالحصول على التمويل، بهدف تعزيز بيئة عمل صحية وداعمة لهذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني.



وأضاف الهارون أن نتائج الاستبيان ستوفر صورة شاملة للتحديات والفرص التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة عندما يتعلق الأمر بالحصول على التمويل وإدارة احتياجاتها المالية، ويلقي الضوء على شروط التمويل المتاح لهذه الشركات ومدى ملاءمته لاحتياجاتها التمويلية، مما يساهم في تحديد الاتجاهات والمخاطر المحتملة في سوق التمويل لهذه الشريحة، وهو أمر ضروري للحفاظ على اقتصاد مستقر وصحي وبيئة عمل صحية وداعمة للمبادرين في هذا الجانب.



كما أشار إلى أن نتائج هذا الاستبيان ستكون أساسية لمساعدة صناع السياسات والمقرضين والمعنيين بالأمر على فهم التحديات والفرص في هذا المجال، تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة وتطوير حلول داعمة لنمو هذا القطاع، لافتا إلى أن النتائج لن تنشر، وستقتصر على الاستخدام الداخلي ضمن البنك.



واختتم الهارون بتوجيه الشكر إلى كل الشركات المشاركة في هذا الاستبيان، متمنيا تعاونهم لما فيه خير ومصلحة الاقتصاد الوطني.