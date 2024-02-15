شريف حمدي



شهدت بورصة الكويت امس عمليات جني ارباح على مجموعة منتقاة من الاسهم التي شهدت ارتفاعات سعرية ملحوظة خلال الفترة الماضية. وأنهت الجلسة تعاملاتها على تباين اداء مؤشراتها، اذ تراجع مؤشر السوق الاول بنسبة 0.35% بخسارته 28 نقطة ليصل الى 8040 نقطة، في المقابل ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% بإضافة 9.2 نقاط ليصل الى 5990 نقطة، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.26% بتراجعه 18.9 نقطة ليصل الى 7331 نقطة.



يأتي ذلك فيما لايزال السوق يتمتع بمعدلات سيولة قياسية تعكس التداولات النشطة على الاسهم الصغيرة والمتوسطة بالسوق الرئيسي الذي حافظ على تماسكه خلال الجلسة.



وشهد سهم «بيتك» تداولات كبيرة تخطت 48 مليون سهم بقيمة التداول المذكورة اعلاه من خلال 1567 صفقة، وهذه الكمية تشكل 18.1% من اجمالي كميات الاسهم المتداولة والبالغة 267 مليون سهم تراجعت بنسبة 12.5% مقارنة بجلسة أول من امس والتي وصلت فيها كميات التداول الى 305 ملايين سهم.



فيما تراجعت القيمة السوقية للبورصة امس بنسبة 0.2% بانخفاض 112 مليون دينار جراء عمليات بيع استهدفت الاسهم القيادية بالسوق الاول بعد ارتفاعات لافتة في الجلسات الاخيرة، ووصلت القيمة السوقية بنهاية جلسة امس الى 43.292 مليار دينار تراجعا من 43.404 مليار دينار اول من امس.



واكتست 7 قطاعات امس باللون الاحمر، تصدرها قطاع خدمات مالية بتراجع مؤشره الوزني 0.63%، في المقابل ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات تصدرها الطاقة بـ 3.3%، فيما تراجعت القيمة السعرية لاسهم 61 شركة مقابل ارتفاعها لأسهم 52 شركة، واستقرت اسهم 16 شركة، ولم يجر التداول على اسهم 20 شركة.



وحظي سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) بـ 38.2 مليون دينار تشكل قرابة 46.5% من اجمالي السيولة المتدفقة لسوق الاسهم الكويتي في جلسة امس والبالغة 82.2 مليون دينار، لترتفع السيولة بنسبة 19.5% مقارنة بجلسة اول من امس والبالغة 68.8 مليون دينار.



ويبرر هذه التدفقات على سهم «بيتك» اعلان بورصة الكويت امس على موقعها الرسمي عن وقف التداول على اسهم البنك الاهلي المتحد اعتبارا من اليوم الخميس باعتباره يوم العمل التالي ليوم حيازة السهم المحدد من قبل الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على عملية الاندماج بطريق الضم مع بيت التمويل الكويتي.



يذكر ن الجمعية العمومية لـ «بيتك» اقرت في 29 نوفمبر الماضي صفقة الضم بحيث يكون «بيتك» الشركة الدامجة والبنك الاهلي المتحد الشركة المندمجة، وذلك من خلال حل «الأهلي المتحد» ونقل ذمته المالية الى بيت التمويل الكويتي، واصدار اسهم جديدة في «بيتك» تخصص لمساهمي الاهلي المتحد وفقا لمعدل التبادل البالغ 0.372311 من سهم بيت التمويل الكويتي مقابل سهم واحد من اسهم الأهلي المتحد.