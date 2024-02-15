قدمت عضو المجلس البلدي م.فرح الرومي اقتراحا بشأن عقود الإشراف المبرمة بين ملاك العقار والمكاتب والدور الهندسية.



وقالت م.الرومي في اقتراحها: العقود المبرمة بين ملاك العقار والمكاتب والدور الهندسية والمتعلقة بالإشراف على أعمال الهيكل الأسود خاصة في القطاع السكني الخاص قد تخلو من بعض البنود المذكورة في تعهد الإشراف المعتمدة لدى البلدية، والتي يلتزم بها المهندس المشرف على المشروع وصاحب المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية بالالتزام بها أمام البلدية للمحافظة على السلامة الإنشائية للمبنى أو المنشأة.



وأضافت: وحيـــــث إن البلدية هي الجهة الحكومية التي تصدر رخص البناء والتي تشترط بتلك الرخص عدم التنفيذ إلا بوجود مكتب هندسي أو دار استشارية للإشراف على المشروع ضمانا لسلامة المشروع بالتنفيذ وحفاظا على سلامة الأرواح وسلامة المباني المجاورة، لذلك تشترط البلدية إصدار تعهد إشراف قبل البدء بالتنفيذ، وحيث إن تعهد الإشراف يتضمن بنودا عدة تضمن حسن تنفيذ أعمال الهيكل الأسود، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:



٭ عمل جدول يبين موافقات المهندس المشرف على جميع مراحل العمل.



٭ الإشراف على أعمال الحفر والتدعيم وسحب المياه الجوفية.



٭ استلام الشدات الخشبية والسقالات وتدعيم الأسقف والجسور.



٭ التأكد من نظافة وجودة المواد المستخدمة في البناء.



٭ التأكد من الخرسانة المستخدمة وفحصها موقعيا أثناء عملية الصب.



٭ تقديم جدول بنتائج فحص الخرسانة خلال فترة الإنشاء من مختبر معتمد.



وتابعت: وحيث إن البلدية بصفتها جهة الإدارة المنظمة لأعمال البناء، والمحافظة على مصالح الأطراف ذات الصلة بأعمال البناء مالك العقار والجهة المشرفة والمقاول، فإنني أقترح أن يتم إلزام المكاتب والدور الهندسية بأن تتضمن عقود إشرافهم المبرمة مع ملاك العقار بندا ينص على الالتزام بما جاء في تعهد إشراف تنفيذ بناء هيكل الموقع من قبل تلك المكاتب والدور الهندســـية.



وذكرت أن المقتــــــرح سيستفيد منه جميع الأطراف ذات العلاقة بعملية البناء وعلى النحو التالي:



٭ سيضمن مالك العقار جودة الخرسانة المنفذة في بنائه، وسيكتشف في المراحل الأولى من بناء الهيكل الخرساني فشل جهد الخرسانة (إن حدث)، وسيتفادى بالتالي تحمل الخسائر المستقبلية المترتبة على ذلك الفشل، وسيوفر على نفسه الجهد والوقت والمال فيما لو اكتشف هذا الفشل بعد انتهاء تنفيذ أعمال الهيكل الخرساني.



٭ سيضمن المكتب والدار الهندسية في حال قيامه بتنفيذ جميع التزاماته الواردة بالعقد المبرم مع مالك العقار عدم تحميله مسؤولية فشل جهد الخرسانة في أي مرحلة من مراحل تنفيذ أعمال الهيكل الأسود (إن حدث)، وبالتالي تجنب تحميله التعويض عن أي أضرار قد تصيب مالك العقار جراء هذا الفشل.



٭ تجنيب الشركة الموردة للخرسانة من استكمال صب خرسانة قد تكون غير مطابقة للمواصفات، وبالتالي تفاديها تحمل أي خسائر مستقبلية مترتبة على ذلك.



٭ تجنيب المقاول تحمل آثار صب خرسانة غير مطابقة للمواصفات، وبالتالي تجنبه تحمل أي خسائر مستقبلية مترتبة على ذلك.