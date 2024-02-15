قالت إيران إن انفجارين أحدثا أضرارا بشبكة توزيع الغاز في البلاد، واصفة الأمر بأنه عمل «تخريبي وإرهاب».



ولم يتسبب هذان الانفجاران في سقوط ضحايا لكنهما أديا إلى انقطاع إمدادات الغاز في 3 محافظات على الأقل بالبلاد.



ونقلت وكالة أنباء الطاقة الرسمية الإيرانية (شانا) عن مدير شركة الغاز الوطنية سعيد عقيلي قوله إن «هذا العمل التخريبي والإرهابي نفذ في موقعين».



وألحق التفجيران أضرارا بخطوط أنابيب الغاز قرب بلدتي بوروجين (جنوب غرب) وصفاشهر (جنوب).



من جهة أخرى، انطلقت في إيران حملة لانتخاب مجلس خبراء القيادة في الأول من مارس المقبل. وتناط بهذا المجلس مسؤولية اختيار المرشد الأعلى الذي تعد سلطته الأعلى في البلاد. وقالت وكالة الأنباء الرسمية «إيرنا»: «بدأت الحملة الانتخابية لمجلس خبراء القيادة السادس وستستمر 15 يوما».



وستجرى هذه الانتخابات بالاقتراع العام في اليوم نفسه الذي تجرى فيه الانتخابات التشريعية، والتي تبدأ حملتها رسميا قبل أسبوع من إجرائها.