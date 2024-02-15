أصدر مصرف سورية المركزي قرارا يقضي بتحديد سقف الرصيد للبطاقات مسبقة الدفع بمبلغ مليوني ليرة سورية.



ووفق القرار الصادر عن المصرف أمس، يمكن للأشخاص شراء البطاقة مسبقة الدفع، من خلال أحد فروع المصرف المصدر، أو «المؤسسة السورية للبريد»، وشركات الحوالات، ومراكز البيع المقدمة للخدمة والأسواق التجارية (المولات)، بشرط إبرام اتفاقية تعاون مع المصرف المصدر للبطاقة.



ويهدف المصرف من توفير هذه البطاقة إلى اعتمادها وسيلة بديلة عن الدفع النقدي، وذلك للقيام بمختلف المعاملات المالية.



وحدد القرار أنواع البطاقات بنوعين، «القابلة لإعادة التغذية المقيدة الاستخدام»، و«غير القابلة لإعادة التغذية»، مثل بطاقات المشتريات التقليدية أو عبر الانترنت أو بطاقات الهدايا وتنتهي صلاحيتها بانتهاء رصيدها.



ويمكن لحامل البطاقة تفعيلها من خلال مركز البيع، أو من خلال إحدى الأقنية الإلكترونية العائدة للمؤسسة المالية كأجهزة الخدمة الذاتية، مع إمكانية تعبئة البطاقة مسبقة الدفع القابلة لإعادة التغذية من مراكز بيع البطاقات نفسها، أو من خلال أجهزة الخدمة الذاتية للمؤسسة المالية، أو من خلال الحسابات المصرفية.



وأشار المصرف الى أن بيع البطاقة يتم بطريقة الدفع النقدي حصرا، على أن تحدد عمولة تغذية البطاقة بمبلغ ألف ليرة لكل عملية تغذية، ويجب على المصرف المصدر إشعار العميل عند كل عملية شراء أو تغذية للبطاقة، تتضمن بالحد الأدنى قيمة المبلغ.



ولا يمكن استخدام البطاقات مسبقة الدفع للسحب النقدي، ويجب على الجهة المصدرة الحصول على موافقة المركزي قبل إصدار البطاقة مسبقة الدفع.