

القاهرة - خلود أبوالمجد



كشفت الفنانة رانيا يوسف عن تعاقدها على عدد من الأعمال الدرامية خلال الفترة المقبلة، منها «زبدة سايحة» و«فيها لاخفيها» و«جريمة منتصف الليل»، الذي قالت عنه إنه مستوحى من أحداث حقيقية جرت لأشخاص قريبين لها، كما تنتظر عرض مسلسل «وبقينا اتنين» إما في رمضان أو بعده، والذي تشارك في بطولته مع شريف منير، حيث كان من المفترض أن يعرض في نوفمبر الماضي، لكن تم تأجيل عرضه بعد الوفاة المفاجئة للفنان طارق عبدالعزيز خلال التصوير.



وعن تفاصيل «وبقينا اتنين» أشارت رانيا في تصريحات إعلامية إلى أنه يناقش تبعات الطلاق على الزوج والزوجة والأبناء من خلال قصة زوجين يقرران الطلاق، فنشاهد العديد من المواقف بينهما، لافتة إلى أن شخصية «ياسمين» التي تجسدها مليئة بالتفاصيل وتختلف عن الأدوار التي قدمتها من قبل، نافية أن يكون المسلسل يتناول حياتها الشخصية وانفصالها عن والد ابنتيها المنتج محمد مختار.



وسينمائياً، شاركت رانيا يوسف مؤخرا في فيلم «الملكة» مع هالة صدقي، الذي لم ينل أي إقبال جماهيري وتم رفعه من دور العرض السينمائي بعد 3 أسابيع من عرضه في سابقة فنية وخسارة كبيرة لم تحدث من قبل.