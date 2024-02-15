

القاهرة - محمد صلاح



تعيش الفنانة ناهد السباعي انتعاشة فنية خلال الفترة الحالية، حيث استطاعت أن تخرج بسرعة من حالة الحزن التي خيمت عليها بعد وفاة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي.



وتخوض ناهد السباق الدرامي الرمضاني المقبل بمسلسلين، الأول «نقطة سوداء»، وهو مكون من 15 حلقة، ويشاركها بطولته نخبة من النجوم منهم: أحمد مجدي وأحمد فهمي ونضال الشافعي ووفاء عامر وأحمد بدير، وسماح أنور، وناهد رشدي، وسارة سلامة، وهدى الإتربي، وأحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.



والمسلسل الثاني هو «محارب»، من تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، إنتاج أحمد السبكي، ومعها في البطولة: حسن الرداد، نيرمين الفقي وأحمد زاهر وماجد المصري ومحمود يس جونيور وملك أحمد زاهر، وتقدم فيه ناهد دور فتاة شعبية.