

عبدالعزيز جاسم



قال مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة بدر العنزي ان البرتقالي خسر نقطتين بعد تعادله مع خيطان 0-0، لأننا نلعب في أي مباراة وطموحنا هو تحقيق الانتصار، وهذا التعادل جعل وضعنا في خطر لكننا نسعى خلال المباريات المقبلة إلى تقديم مستوى أفضل وتحقيق نتائج مرضية، لكن في هذه المواجهة كانت مشكلتنا اننا افتقدنا اللمسة الأخيرة وهو أمر سنعمل على علاجه في الحصص التدريبية. وأضاف العنزي ان طموح كاظمة دائما كبير إلا انني مع المدرب محمد دهيليس جئنا في منتصف الموسم، لذلك نسعى لأن نكون ضمن الـ 6 الكبار وسنعمل على تصحيح الأخطاء وتلافيها مستقبلا.