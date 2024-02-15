

عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان



اعتبر عضو مجلس إدارة نادي الكويت نائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة أن الفوز على القادسية بهدف نظيف، في ختام الجولة الـ 15 من دوري «زين» الممتاز، هو مجرد 3 نقاط فقط، وفي هذه المرحلة فإن أي انتصار يعتبر ثمينا.



وأضاف عقلة عقب المباراة أن «الأبيض» يقدم مستويات لافتة منذ تسلم المدرب التونسي نبيل معلول المهمة في ديسمبر الماضي، باستثناء الخروج على يد التضامن بركلات الترجيح في كأس سمو الأمير قبل أسبوعين، مؤكدا أن هذه المباراة كانت أشبه بـ «مطب» بالنسبة لنا ويستحق المنافس أن يفوز في تلك المباراة.



وطالب عقلة لجنة الحكام في اتحاد الكرة بضرورة اختيار حكام أجانب مناسبين لإدارة المباريات كون المرحلة المقبلة ستكون حساسة للفريق الكويتاوي وباقي الفرق المتنافسة على لقب الدوري الممتاز.



وأكد أن إدارة نادي الكويت نجحت في تجديد عقد المدافع الأيسر مشاري غنام وقطع الطريق أمام الأندية التي تواصلت معه في الآونة الأخيرة.



وأشار عقلة إلى أن «الأبيض» سيفاوض لاعب القادسية عيد الرشيدي إذا ما رأى أنه يضيف للفريق، وهو أمر لا يقلل من إمكاناته.



من جانبه، أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية محمد المشعان أن الكويت استحق الفوز، لأننا لم نقدم مباراة جيدة بسبب الأخطاء الكثيرة التي استغلها المنافس، لكن الدوري مازال طويلا وعلينا طي صفحة هذه المباراة والتفكير في المواجهة المهمة المقبلة أمام كاظمة، لافتا إلى أن الفريق عليه إعادة حساباته مرة أخرى، ونعتذر لجماهيرنا الذين نعدهم بأن نفرحهم في المباريات المقبلة.



وأشار المشعان إلى أن سبب التراجع في المستوى يعود إلى البداية السيئة في المباراة وكثرة التمريرات الخاطئة وعدم الاستحواذ على الكرة، كما لم تكن هناك جرأة على مستوى بناء الهجمة، مضيفا أن المنافس تفوق علينا في الكرات الهوائية وهذا الأمر يجب تصحيحه، مبينا أنه حاول تصحيح بعض الأمور من خلال إدخال مبارك الفنيني والاستفادة من مهارته، لكننا لم ننجح حتى اننا لم نستغل حالة الطرد لدى الأبيض.