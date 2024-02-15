



حقق المنتخب الوطني لألعاب القوى للمعاقين 3 ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية) في انطلاق بطولة فزاع الدولية الـ 15 لألعاب القوى للمعاقين (الجائزة الكبرى) التي تستضيفها مدينة دبي الإماراتية بمشاركة نحو 600 لاعب ولاعبة يمثلون 74 دولة وتستمر 3 أيام.



وقال رئيس الوفد المشارك في البطولة نائب رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين ناصر العجمي إن حصاد هذه الميداليات جاء بعد تتويج اللاعب أحمد المطيري بالميدالية الذهبية في منافسات 100 متر عدو على الكراسي المتحركة لفئة (اف 33). وفيصل سرور بالميدالية الفضية لمسابقة دفع الجلة لفئة (أف 42)، فيما تمكن فيصل الراجحي من نيل البرونزية بعد أن جاء ثالثا في سباق 1500 متر عدو على الكراسي المتحركة لفئة (تي 54).



وذكر أن هذه الإنجازات المتميزة في البطولة تأتي استكمالا لانتصارات رياضة المعاقين الكويتية والتي كان آخرها الفوز بـ 17 ميدالية ضمن ملتقى الشارقة الدولي الـ 12 الذي اختتم قبل أسبوع، مشيدا بالجهود المخلصة للاعبين الكويتيين.



ولفت العجمي إلى أن النادي برئاسة شافي الهاجري حريص على إشراك لاعبيه في مثل هذه الملتقيات الرياضية الدولية لصقل مهاراتهم وإكسابهم الخبرات المهمة، لاسيما أنه مقبل على المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الصيف المقبل.