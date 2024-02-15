

مبارك الخالدي



اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم حكمنا الدولي أحمد العلي ضمن قائمة أولية لحكام آسيا المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك. وضمت القائمة الآسيوية 16 حكما من حكام النخبة من بينهم العلي. ويعتبر اختيار العلي تأكيدا على الثقة الآسيوية التي حظي بها بعد إدارته أربع مباريات كحكم للساحة في كأس آسيا التي اختتمت في قطر مؤخرا.



من جهة أخرى، أكد اتحاد الكرة في بيان له أنه تابع ورصد ما تم تداوله من لقاءات مع الجماهير وبالأخص فئة الأطفال خلال المباراة التي جمعت العربي مع القادسية في نصف نهائي كأس سمو، ‏ولوحظ أن مواقع التواصل الاجتماعي تتعمد عمل لقاءات من داخل المدرجات تدعو لترسيخ روح التعصب لدى الأطفال، وهو أمر غير مقبول ويعد انتهاكا لبراءة الأطفال، مما يضع كامل المسؤولية على عاتق الجهة الإعلامية التي سمحت بنشر مثل هذه المواد ومن قام بالترويج لها أو إعادة نشرها. ودعا اتحاد الكرة كل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ومنتسبيها للامتناع عن هذا السلوك الذي يخالف قانون حماية الطفل رقم 21 لسنة 2015، كما أكد الاتحاد أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية للتصدي لمثل هذه التصرفات والسلوكيات غير المسؤولة التي تسهم في نشر التعصب الرياضي، من خلال مسؤوليته في ترسيخ الروح الرياضية والتسامح وتقبل الآخر.



‏إلى ذلك، وضمن نشاط الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي بالتعاون مع الاتحاد الدولي «فيفا»، انطلق أمس برنامج كرة القدم للمدارس (F4S)، الذي تضمن ورشة عمل أقيمت في اللجنة الأولمبية الكويتية، أدارها ممثلا الاتحاد الدولي أنتونيو سانشيز من أسبانيا والبيرتو جياكوميني من إيطاليا بمشاركة 40 معلما ومعلمة (تربية بدنية) من وزارة التربية ممثلة بالاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي. ‏ويستمر البرنامج حتى اليوم، ويتضمن محاضرات نظرية وعملية عن كيفية استخدام البرنامج عن طريق الموبايل وتطبيق التدريبات في الملعب.