

كشف تقرير صحافي إسباني أمس، عن آخر المستجدات بشأن تجديد تعاقد نجم برشلونة فرينكي دي يونغ خلال الفترة المقبلة، في ظل المستوى المميز الذي يقدمه منذ الموسم الماضي، ورغبة العديد من الأندية في ضمه.



وأبدى برشلونة رغبته في تجديد تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي، وقدم النادي الكاتالوني عرضا للاعب قبل 3 أشهر، لكنه لم يرد، علما بأن عقده الحالي ينتهي في صيف 2026.



ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تريد أن تأخذ ردا واضحا من دي يونغ، لأنها تعتبر أن صيف 2024 هو الفرصة الأفضل إذا قررت بيع اللاعب.



وأوضحت الصحيفة أن برشلونة وضع خيارين لا ثالث لهما على طاولة دي يونغ، الأول هو تجديد عقده لما يمثله من أهمية للفريق، والثاني يتمثل في ضرورة إبلاغهم إذا كان يريد الرحيل، سواء لأنه غير مقتنع بالمشروع أو سيحصل على راتب أعلى. وأضافت الصحيفة أن برشلونة يدرك جيدا أنه لا توجد فرصة لحسم مصير دي يونغ أفضل من الآن، خاصة أنه إذا استمر اللاعب حتى صيف 2025 دون التجديد فسيضعف بذلك موقف النادي الكاتالوني بشكل كبير.



ويأمل برشلونة إنهاء هذا الملف مبكرا، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهتين حاسمتين في دوري أبطال أوروبا أمام نابولي.