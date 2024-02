المحيسن: التكريم يتوافق مع إستراتيجية دعم الشراكة المجتمعية للمؤسسات الإعلامية

الخميس: الاختيار شمل 700 متقدم من شخصيات ومؤسسات فاعلة بالكويت وخارجها



عاطف رمضان



كرَّمت هيئة الملتقى الإعلامي العربي أمس الاول الفائزين بجائزة الكويت للإبداع في نسختها الـ 11 من المبدعين والمؤثرين في مجالات الفن والثقافة والإعلام والإعلان والعلاقات العامة والتسويق والطب والعمل الإنساني والأعمال الفنية الوطنية وغيرها، وذلك برعاية وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري.



وقال وكيل وزارة الإعلام د.ناصر المحيسن، في تصريح صحافي على هامش الحفل، إن هذا التكريم يتوافق مع استراتيجية وزارة الإعلام التي تدعم الفعاليات مما يعزز الشراكة المجتمعية للمؤسسات الإعلامية وعمل على إتاحة المنافسة بين الإعلاميين والفنانين وكل من يعمل في مجالات الإخراج أو التصوير.



وأضاف المحيسن أن الملتقى الإعلامي العربي الذي ينتمي إلى جامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارة الإعلام كونها مؤسسة حكومية إعلامية يسعيان إلى تشجيع مثل هذه الفعاليات التي تقام في الكويت.



ولفت إلى أن هذه الجائزة لتكريم كل من أسهم في مجال تخصصه من قامات إعلامية وغيرها من باب الوفاء والتقدير لهم.



من جانبه، أفاد الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس بأن عدد الجوائز 66 جائزة في مجالات الطب والعلوم والثقافة والإعلام والعمل التطوعي والخيري والبيئة وأنشطة كثيرة، وكذلك في مجال الإبداع الإعلاني الذي خصص له جانب كبير لأفضل الإعلانات التي تم تنفيذها في 2023 وفي مجال العمل الوطني والأغاني الوطنية طوال العمل الماضي.



وأضاف الخميس أن عدد المشاركين اكثر من 700 مشارك تقدموا وتم اختيار 66 منهم وهناك جوائز تقديرية لشخصيات معينة وجوائز تنافسية في الأعمال اختارتها لجان مختصة.



وبين أنه تم تكريم العديد من الشخصيات والمؤسسات الفاعلة في دولة الكويت وخارجها في مجالات الإبداع والإعلام والفن والطب وغيرها.





خمس جوائز لتألقها إعلامياً وتميز أعمالها الإعلانية في العام الماضي



«زين» تحصد النصيب الأكبر من الجوائز في الدورة الـ 11 من «الكويت للإبداع»



حصدت «زين» النصيب الأكبر من الجوائز على هامش حفل جائزة الكويت للإبداع بدورتها الحادية عشر لتألقها بصناعة المحتوى الإعلامي والرقمي الهادف، وتميز أعمالها الإعلانية، ونجاحها بتحقيق الأثر المجتمعي الإيجابي عبر الحملات التوعوية والبرامج الاجتماعية المختلفة، وذلك عن العام الماضي 2023، لتكون بذلك الشركة الأكثر استحواذا على الجوائز على مدار السنوات الـ 11 الماضية في تاريخ الجائزة.



وأتى تتويج «زين» بالجوائز الخمس على هامش الحفل الذي نظمه الملتقى الإعلامي العربي برعاية وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري، وحضور وكيل وزارة الإعلام د.ناصر المحيسن، وتواجد نخبة من كبار الضيوف تقدمهم الفنان القدير عبدالعزيز المفرج (شادي الخليج)، والإعلامي القدير ماجد الشطي، ونخبة من الإعلاميين والفنانين والديبلوماسيين والسفراء وصناع المحتوى والمؤثرين من الساحتين المحلية والإقليمية.



وفازت «زين» بخمس جوائز هي جائزة الإخراج عن إعلان عيد الفطر المبارك «أهلا أهلا بالعيد أهلا»، وجائزة الإبداع في مجال التوعية عن إعلان شهر رمضان المبارك «هزات نفسية»، وجائزة التميز في برامج الترفيه والسياحة عن مسرحية عيد الفطر المبارك «لا شيء أبدا كزين»، وجائزة الإبداع في خدمة المجتمع عن شراكة زين مع فريق الغوص الكويتي، وجائزة أفضل شخصية بالعلاقات العامة المقدمة للرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية وليد الخشتي.



وحصدت الشركة جائزة الإخراج عن إعلان عيد الفطر المبارك 2023 «أهلا أهلا بالعيد أهلا» تقديرا لتميز وإبداع المخرج خالد الرفاعي، وقد حقق الإعلان أكثر من 70 مليون مشاهدة منذ إطلاقه، وهو من إنتاج شركة Joy Productions ومجموعة All Over، وبطولة الطفلة ريتان (فلولة)، وفرقة كورال روح الشرق المصرية، وصورة الهولوغرام للأيقونة العندليب، وكلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، والتوزيع الموسيقي لأحمد طارق يحيى، والغناء الصوتي لجسار، والإشراف الصوتي لمحمد رباط، وألحان إيهاب عبدالواحد، والتوزيع الموسيقي ومكس وماستر لوسام عبدالمنعم.



كما حصدت «زين» جائزة الإبداع في مجال التوعية عن إعلانها التلفزيوني لشهر رمضان المبارك 2023 «هزات نفسية»، والذي سلط الضوء على أهمية التوعية بالصحة النفسية والاهتمام بها، وحصد أكثر من 20 مليون مشاهدة منذ إطلاقه، وهو من إنتاج شركة Joy Productions وشركة VIP، وإخراج سمير عبود، وبطولة الفنان السوري باسل خياط والفنانة اللبنانية رزان جمال، وكلمات هبة مشاري حمادة، وألحان إيهاب عبدالواحد، والتوزيع الموسيقي لأحمد طارق يحيى، وبمشاركة الفنانين رشا الشرنوبي وأحمد صيدلي.



وحصدت الشركة أيضا جائزة التميز في برامج الترفيه والسياحة عن مسرحيتها الغنائية للعام 2023 «لا شيء أبدا كزين»، والتي أبهرت الجماهير بعروض ساحرة طوال عطلة عيد الفطر السعيد على خشبة مسرح الأرينا، وامتزجت فيها الفنون المسرحية والغنائية بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة لتقديم لوحات فنية باهرة تضمنت عبر ودروس تربوية قيمة وبحضور كوكبة من الفنانين، وهي من إخراج سمير عبود وكلمات هبة حمادة وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى.



كما حصدت «زين» جائزة الإبداع في خدمة المجتمع عن شراكتها مع فريق الغوص الكويتي، والذي أهدته مؤخرا قاربا جديدا مجهزا بكامل المعدات والأدوات لتنفيذ العمليات والمهام البحرية، وهو الرابع الذي تهديه زين للفريق على مدار شراكتهما الممتدة لأكثر من 25 عاما منذ العام 1997، حيث ساهمت هذه القوارب بدعم الجهود التطوعية الكبيرة التي يبذلها الفريق في حماية البيئة البحرية الكويتية، وتم عبرها إنجاز المئات من العمليات والمهام المختلفة، ورفع آلاف الأطنان من المخلفات الضارة، وحماية عشرات الآلاف من الكائنات البحرية.



وتحرص «زين» دائما على أن يعكس المحتوى الفني لإعلاناتها وأعمالها الفنية قيم علامتها التجارية، وأن تكون مرآة لقضايا وهموم المجتمع، حيث تمتد أهدافها إلى ما هو أبعد من تقديم الخدمات الرقمية فقط، فكان دائما الطموح بأن ينظر إليها كعلامة تجارية تخدم جميع جوانب الحياة، وتتشارك مع مجتمعاتها الأحداث والمناسبات والقضايا الأكثر تأثيرا في كل الأوقات.



وجاء فوز «زين» بهذه الجوائز ليسلط الضوء على تميز نشاطها التسويقي والإعلاني الذي عودت جمهورها عليه كل عام، وعلى حرصها لتفعيل هذا الجانب لديها كونها من كبرى المؤسسات الاقتصادية الرائدة في الكويت، حيث تؤمن الشركة بأهمية الإعلام بوسائله التقليدية والحديثة وتأثيره الكبير على المؤسسات والأفراد في المجتمع، بالإضافة الى كون الإعلان التجاري وسيلة أساسية للتواصل مع المجتمع بمختلف فئاته.



وشهدت الجائزة السنوية - التي تنظمها هيئة الملتقى الإعلامي العربي بالتعاون مع الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال وأكاديمية الإعلام المتكامل - تواجد العديد من الجهات الإعلامية والشخصيات الإبداعية في المجالات الإعلامية والإعلانية والفنية على المستويين المحلي والإقليمي، وعدد كبير من كبار الفنانين الكويتيين والخليجيين والشخصيات المؤثرة في الإعلام العربي.



وتهدف جائزة الكويت للإبداع إلى رفع معايير صناعة الإعلان في الكويت والعالم العربي، وهي تتماشى مع المعايير الدولية لصقل مهارة العاملين في مجال صناعة الإعلان عبر إيجاد روح تنافسية إبداعية تسهم في تطوير الإمكانات الفنية والمهارية، إلى جانب ترويج الأفكار الإيجابية والبناءة المستخدمة في المواد الإعلانية.



وتتمتع لجنة التحكيم بمستوى عال من المهنية والخبرة والتنوع، وتضم عشرة أعضاء إعلاميين وأكاديميين ومتخصصين في صناعة الإعلام، ويتم تقييم المشاركات عبر مرحلتين، يتم بالأولى تصفية الأعمال وتقييمها واختيار أفضلها لتتأهل إلى المرحلة الثانية والنهائية التي يعلن فيها عن الأعمال الفائزة بالجائزة.



الجهات المكرمة



شخصية العام



العالم المصري د.حسام موافي، والفنان الأردني منذر رياحنة، والفنان العراقي محمد هاشم، والإعلامي الكويتي بركات الوقيان، والإعلامي اللبناني جمال فياض، والإعلامي القطري حمد آل جميلة، والفنان الكويتي الكبير عبدالعزيز المفرج (شادي الخليج)، والإعلامي الكويتي الكبير ماجد الشطي.



الإبداع في مجال التوعية



إعلان «هزات نفسية» لشركة زين، وإعلان «التنمر فينا كلنا بس متنكر» لمؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، وحملة «معا ضد العنف» لوزارة الداخلية في البحرين وتسلم الجائزة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والاقامة في البحرين الشيخ هشام آل خليفة.



جائزة التميز الإعلامي



البرنامج الاذاعي «ديوانية الياقوت والانصاري» وتسلم الجائزة الإعلامي طلال الياقوت والإعلامي خالد الانصاري، وبرنامج «لامودا» من انتاج تلفزيون الكويت تقديم الإعلامية شيخة ابراهيم والإعلامية شموخ السواحة، وعن مجمل مشاريع التخرج للطلبة تم تكريم كلية الإعلام في جامعة عجمان بدولة الامارات العربية المتحدة.



جائزة برامج اليوتيوب والتواصل الاجتماعي



برنامج «مواجهة» قناة البلاد بمملكة البحرين.



جائزة العلاقات العامة



الرئيس التنفيذي للإعلام والعلاقات العامة في شركة زين وليد الخشتي.



الإبداع في مجال التصوير



المصور عبدالله الشايجي.



أفضل موقع الكتروني وتطبيق



Visit Kuwait، وتسلم الجائزة صالح أبوصلحة.



التميز في برامج الترفيه والسياحة



مسرحية زين «لا شيء أبداً كزين».



أفضل علامة تجارية ناشئة



عطورات مبخر، وشركة المرابط الفاخرة وتسلم الجائزة مشهور الحارثي، وفندق جراند ماجستي وتسلم الجائزة محمد ابوصليب، وشركة عمر هيلث للمنتجات الصحية.



جائزة البرامج التلفزيونية



برنامج «صندوق بريد 193» انتاج تلفزيون الكويت تقديم الإعلامي سويد عبيد، وبرنامج «خير اهلي» على تلفزيون «الراي» إعداد وتقديم الإعلامي عمر العثمان، وبرنامج «بيبان» على تلفزيون البحرين، وبرنامج «ون تو» الرياضي قناة atv، وبرنامج «الاستديو» على قناة بداية من المملكة العربية السعودية.



جائزة الإبداع في المسؤولية الاجتماعية



حملة «الاقصى» اذاعة «مارينا اف ام» وتسلم الجائزة الإعلامي مهند يوسف (مايك مبلتع)، وحملة «كلنا غزة» تنظيم شركة ماستر كي بالتعاون مع جمعية السلام للاعمال الإنسانية والخيرية، وتسلم الجائزة د.براك الملا وحمد العون وفهد بوقماز، والحملة الوطنية للتشجير لوزارة شؤون البلديات والزراعة في البحرين وتسلم الجائزة وكيل وزارة شؤون البلديات والزراعة الشيخ أحمد بن محمد الخليفة، وفريق عطاء حمدان التطوعي من الامارات، والجمعية الكويتية لحماية البيئة عن سلسلة البرامج الوثائقية للحياة الفطرية في الكويت والخليج، وتسلمت الجائزة رئيسة الجمعية د.وجدان العقاب، وحملة تحديات في مواجهة الهوية الدينية والقيمية للاسرة الكويتية لمجلة «المجتمع».



البرامج الإذاعية



برنامج «المشهد الإعلامي»، اذاعة دولة الكويت، تقديم وإعداد الإعلامي حمد السهيل.



الإبداع الثقافي



نادي البطائح الثقافي بالامارات، ودار نشر بلاتينيوم، وتسلم الجائزة جاسم اشكناني ود.أحمد حيدر.



الإبداع في الأعمال الدرامية



المنتج محمد العنزي «مسلسل الأندلس».



الإبداع في خدمة المجتمع



الإعلامية رانيا الجمال من مركز الجزيرة في دولة قطر، وشركة زين تهدي فريق الغوص الكويتي قاربا مجهزا لتنفيذ العمليات البحرية.



الإبداع في مجال التسويق



Hs. store وتسلم الجائزة فهد المزن.



الإبداع في الصناعة



المصممة نور بن عيدان، ويحيى جراغ «الخشباتي».



الإبداع في الطب



د.مريم الشمري استشاري أمراض الجلدية.



جوائز الإبداع



إعلان كأس العالم للشركة المنتجة دروبز وشركة الانتاج داش ميديا، وإعلان خلك زكي وسهل soloution by etc للشركة المنتجة «شركة stc».



الإخراج



إعلان «أهلا بالعيد» للشركة المنتجة زين وشركة الانتاج جوي برودكشن، وإعلان مجوهرات chaumet للشركة المنتجة مجوهرات chaumet وشركة الانتاج شركة سيركل اكسبرينس.



التأثير



إعلان سدرة العشاق للشركة المنتجة عطورات سراي وشركة الانتاج ماستركي، وإعلان عمل فني واقعي لشركة السلام بالبحرين.



الفكرة



إعلان حساب النجمة للشركة المنتجة «البنك التجاري» وشركة الانتاج أليفنت ميديا هاوس، وإعلان باتو كلينك الشركة المنتجة «باتو كلينك» وشركة الانتاج كريتيف بوتيك، وإعلان شركة اسمنت الكويت والشركة المنتجة اوول اوفر جروب.



المحتوى



إعلان وين ما كانت الوجهة رحلتك الكويت للشركة المنتجة الخطوط الكويتية وشركة الانتاج جوي برودكشن، وإعلان اغلى ما في الدنيا أمي الشركة المنتجة مستشفى عالية وشركة الانتاج تياترو.



الأعمال الوطنية



إعلان العيد الوطني للشركة المنتجة المشروعات السياحية وشركة الانتاج جوي برودكشن، وإعلان الاعياد الوطنية لشركة مطاحن الدقيق الكويتية، وإعلان حبيبة الروح والرية واغنية العيد الوطني لشركة stc.



إعلانات توعوية



إعلان صوتك يفرق شركة الانتاج اليفنت ميديا هاوس، وإعلان حملة صوتك امانة «مجلس الامة» شركة الانتاج اوول اوفر جروب، وإعلان هلثي لايف لشركة الانتاج داش ميديا.



وفي نهاية الحفل، تم تكريم عريف الحفل الإعلامي عبدالعزيز درويش.