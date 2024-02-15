

بيروت - منصور شعبان - خلدون قواص - داود رمال



شهدت العاصمة اللبنانية بيروت أمس، حدثا استثنائيا من حيث طبيعة المناسبة والغطاء الإعلامي والحشود التي ملأت ساحة الشهداء إحياء للذكرى التاسعة عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، يوم 14 فبراير 2005.



ووسط مناخ شتوي ممطر وغارات إسرائيلية متواصلة على قرى وبلدات الجنوب، احتشد مناصرو «تيار المستقبل»، من كل المناطق اللبنانية، حيث ازدحمت مداخل بيروت وشوارعها بالمسيرات السيارة، وأقبلت ارتال كبيرة إلى العاصمة اللبنانية من طرابلس ومحافظة عكار بأعداد كبيرة غطت مساحة شاسعة من وسط بيروت، وسط إجراءات أمنية مكثفة من قبل عناصر الجيش وقوى الأمن لضمان سلامة المحتشدين. وحمل المشاركون أعلام «تيار المستقبل» وصور الرئيس الشهيد رفيق الحريري ونجله الرئيس سعد الحريري، كما شهدت الطرق المؤدية من البقاع إلى بيروت ازدحاما بالسيارات والحافلات في مشهد حمل دلالات واضحة على التمسك، عاطفيا وبحكم الولاء، بدعوة سعد الحريري إلى العودة.



وفي «بيت الوسط» قال الحريري أمام الوفود المحتشدة: «كان مشروع الرئيس الحريري الاعتدال، واستشهد لأنه كان صاحب مشروع»، مضيفا: «أشكر لجميع الناس نزولهم إلى الساحة من الطوائف كافة». وقال: «أنا باق معكم أينما كنت. وبالنتيجة كل شي بوقتو حلو وسعد الحريري لا يترك الناس. قولوا للجميع انكم رجعتم إلى الساحة، ومن دونكم البلد لن يمشي».



وفي مقابلة مع قناة «الحدث»، قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق «إن عودتي للمشهد السياسي من عدمها ليست أولوية شعب لبنان»، مؤكدا «لن أعود عن قرار انسحابي من الحياة السياسية الآن وهذا سابق لأوانه».



وتابع: إن الشهيد رفيق الحريري كان مشروع دولة ووسطيا، والذين اغتالوه سيدفعون الثمن.



وأضاف أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد تحويل الحرب إلى لبنان بحجج مختلفة.



هذا، وتشير المصادر إلى أن الحريري سيغادر فجر السبت، ولديه زيارة إلى روسيا لم يحدد موعدها بعد، بناء على دعوة رسمية نقلها إليه مستشاره جورج شعبان عقب لقائه نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، منذ أيام.



ووصفت المصادر اللقاءات التي عقدت في بيت الوسط مع العديد من الشخصيات السياسية والروحية والحزبية، وفي مقدمتها المرشح لرئاسة الجمهورية سليمان فرنجية وسفراء أميركا وروسيا ومصر هي مؤشر على أهمية ومكانة ودور الرئيس الحريري في لبنان الذي لا يمكن التغاضي عنه أو تجاهله بل هو أساسي في المعادلة السياسية اللبنانية التي لا يمكن أن يعاد توازنها بغياب مكون أساسي من وجود لبنان والذي يجسده شعبيا ووطنيا الرئيس الحريري.



وهو سيزور، قبيل مغادرته مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ربما اليوم.



شقيق الرئيس سعد الحريري بهاء الحريري كتب على منصة «اكس»: «إن الرد الوحيد والأساسي على استشهاد الرئيس رفيق الحريري هو استكمال مشروعه النهضوي والإنمائي والاقتصادي والسياسي».



أما رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، بمعراب، فقال عبر «إكس» في الذكرى الـ 19 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري: ‏‏«حاورتهم لكنهم غدروك». ‏



بدوره، النائب طوني فرنجية قال، عبر منصة «اكس»: «يفتقد لبنان رجال دولة وأصحاب رؤية يعملون من أجل ازدهاره ونهوضه. في الذكرى الـ 19 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري يبقى الاعتدال والانفتاح حجر زاوية لخلاص لبنان ونجاته. عزاؤنا لعائلة الحريري وللشيخ سعد بشكل خاص».



وكتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عبر منصة «اكس»: «في الذكرى التاسعة عشرة لجريمة شباط (فبراير).. لاتزال العدالة منقوصة على الرغم من أحكام المحكمة الدولية التي حكمت على المجرم وأثبتت بالحجج والأدلة ضلوع حزب الله الذي لا يزال يحمي الجناة من العقاب ويقف خط دفاع في وجه الحقيقة ويأسرها كما يأسر الوطن بأكمله بسياساته الشمولية المدمرة».



وكتب النائب فؤاد مخزومي على منصة «X»: «تحية إلى روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري.. شهيد نهج الاعتدال والحوار والمواقف الوطنية.. في الذكرى الـ 19 لاستشهاد الرئيس الحريري ورفاقه، نجدد المطالبة بتطبيق العدالة وإحقاق الحق لأرواح شهداء حرية واستقلال وسيادة لبنان».



ميدانيا، تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق الجنوبية، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته «بدأت سلسلة من الضربات الجوية في لبنان»، ما يثير مخاوف من تصعيد إضافي.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي إن «طائرات حربية بدأت بشن موجة واسعة من الغارات داخل لبنان».



وأفادت مصادر لبنانية بأن القصف طال عدة بلدات، منها الصوانة وعدشيت والشهابية.



وأدت الغارات إلى إصابة 4 أشخاص بينهم سيدة وطفلان. كما أعلن حزب الله مقتل أحد عناصره.



وتأتي الضربات الإسرائيلية بعد ساعات من قصف من الجانب اللبناني أدى إلى إصابة أشخاص في شمال إسرائيل، بحسب مسعفين.



وبحسب وكالة فرانس برس أجلى مسعفون وجنود جريحا بمروحية عسكرية من مستشفى زيف في صفد إلى مؤسسة طبية أخرى.