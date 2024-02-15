1184 بيتاً في شرق صباح الأحمد السكنية منها 587 بيتاً للعقد الأول نسبة الإنجاز التعاقدية 91.09%

53 قسيمة صناعية في توسعة الوفرة نسبة الإنجاز التعاقدية 79.54% ونسبة الإنجاز الفعلية 61.45%



عاطف رمضان



أظهرت إحصائية صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لشهر يناير 2024 أن عدد الطلبات القائمة بلغت 95926 طلبا إسكانيا، وان عدد الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين بلغت 2557 خدمة في الاستقبال ومراكز الخدمة، و26653 خدمة عبر تطبيق «سهل» و36 خدمة عبر الموقع الالكتروني للوزارة.



وعن المشاريع الإسكانية قيد التوزيع في جنوب مدينة سعد العبدالله لأصحاب الطلبات حتى يونيو 2007، اظهرت الاحصائية ان اجمالي الوحدات الموزعة بلغت 12432 وحدة، وان المخصصين لاصحاب الطلبات بلغ 7200 مخصص، وبلغ عدد القسائم 23551 قسيمة و957 منتجا إسكانيا واجمالي الوحدات الموزعة بلغت 12432 وحدة منها 1078 وحدة موزعة خلال هذا الشهر.



وعن المشاريع التنفيذية «البنية التحتية» للمشاريع الإسكانية في جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية فيما يخص الطرق الرئيسية، بلغت نسبة الإنجاز التعاقدية 5.59% ونسبة الإنجاز الفعلية 0.36%، وفي جنوب مدينة سعد العبدالله الطرق الرئيسية تم تسليم الموقع للمتعهد وجاري اقامة التجهيزات الموقعية واعتماد الجدول الزمني.



وعن المشاريع التنفيذية «البنية التحتية» للمشاريع الإسكانية في شرق صباح الأحمد السكنية 1184 بيتا منها 587 بيتا للعقد الاول نسبة الإنجاز التعاقدية 91.09% ونسبة الإنجاز الفعلية 81.74% والعقد الثاني 597 بيتا نسبة الإنجاز التعاقدية 86.72% ونسبة الإنجاز الفعلية 68.28%.



وفي توسعة الوفرة 53 قسيمة صناعية نسبة الإنجاز التعاقدية 79.54% ونسبة الإنجاز الفعلية 61.45%.