تصدر المارد الإسباني ريال مدريد قائمة الأندية الأكثر تحقيقا للإيرادات في عام 2023 في الوقت الذي تواجد فيه تسعة أندية منافسة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضمن أول 20 ناديا بقائمة الأندية الأكثر تحقيقا للإيرادات، بحسب التقرير المالي الأحدث الصادر عن الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).



ونشر «يويفا» تقريره المالي أمس، وأعلن من خلاله تسجيل ريال مدريد إيرادات بقيمة 841 مليون يورو (901 مليون دولار) متفوقا على مان سيتي الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا، والذي بلغت إيراداته 836 مليون يورو، وحل برشلونة الإسباني في المركز الثالث بتسجيله إيرادات بقيمة 815 مليون يورو، فيما جاء باريس سان جرمان الفرنسي في المركز الرابع بتسجيله 804 ملايين يورو.



وأوضح «يويفا» أن 15 من أول 20 ناديا سجلت إيرادات قياسية، وأن إيرادات بايرن ميونيخ الألماني صاحب المركز السادس في القائمة ارتفعت بمقدار 90 مليون يورو لتبلغ 744 مليون يورو.



وحلت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، مان يونايتد وتوتنهام وليفربول وتشلسي وأرسنال ونيوكاسل يونايتد ووست هام وبرايتون، في قائمة أول 20 ناديا على مستوى أوروبا من حيث الإيرادات المحققة. وظهرت قوة الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال الإيرادات الإجمالية التي بلغت قيمتها 6 مليارات و500 مليون يورو في 2022.



وحل الدوري الإسباني في المركز الثاني بتسجيله إيرادات بقيمة 3 مليارات و300 مليون يورو، يليه الدوري الألماني الذي سجل 3 مليارات و200 مليون يورو.



وأكد «يويفا» أن الإيرادات الإجمالية في القارة العجوز سجلت 24 مليار يورو في 2022، مع توقعات بارتفاعها إلى أكثر من 26 مليار يورو في 2023.