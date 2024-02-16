أوصى مسؤولو الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم بإقالة الألماني يورغن كلنسمان من تدريب المنتخب الأول عقب الخروج من الدور نصف النهائي لكأس أمم آسيا في قطر، وسط أنباء عن حدوث حالة من الخلاف الداخلي بين اللاعبين.



وتعرض كلنسمان بالفعل لانتقادات لاذعة عقب خسارة كوريا الجنوبية المفاجئة أمام الأردن بهدفين دون رد في المربع الذهبي الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير إعلامية عن حدوث مشاجرة بين القائد هيونغ مين سون والنجم الشاب لي كانغ إين خلال البطولة.



واحتج المشجعون خارج المقر الرئيسي لاتحاد الكرة الكوري الجنوبي في سيئول أمس، في الوقت الذي كان يجتمع فيه المسؤولون داخل المقر لتقييم تجربة الفريق في البطولة القارية، وسط مشاركة كلنسمان عبر تقنية الفيديو كونفرنس من أميركا.



وأثار ترحيب كلنسمان بمدرب الأردن المغربي حسين عموتة وتهنئته على الفوز سخط الجماهير الكورية عقب مباراة البلدين.