

ترى وكالة الطاقة الدولية أن نمو الطلب العالمي على النفط بدأ يفقد زخمه، مع تراجع وتيرة النمو السنوي إلى 1.8 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من عام 2023، انخفاضا من 2.8 مليون برميل يوميا في الربع الثالث.



وقالت الوكالة في تقريرها الشهري الذي صدر أمس، إنه من المتوقع أن تتباطأ وتيرة نمو الطلب العالمي على النفط لأكثر من ذلك وتسجل 1.2 مليون برميل يوميا في عام 2024، مقارنة بنمو بلغ 2.3 مليون برميل على مدار 2023.



وذكرت الوكالة أن الانخفاض الحاد في الطلب الصيني على النفط ساهم في انخفاض إجمالي الطلب العالمي بمقدار 830 ألف برميل يوميا إلى 102.1 مليون برميل في الربع الأخير من العام الماضي، في حين من المتوقع أن يستمر طلب كل من الصين والهند والبرازيل في دعم نمو الطلب العالمي هذا العام.



وتابع التقرير بأن الإمدادات العالمية من النفط سجلت انخفاضا حادا بلغ 1.4 مليون برميل يوميا على أساس شهري في يناير، بعدما أدت موجة البرودة القادمة من القطب الشمالي لتعطيل الإنتاج في أميركا الشمالية، فضلا عن تعميق تحالف «أوپيك+» لتخفيضات الإنتاج.



وأوضحت وكالة الطاقة الدولية أن المخزونات العالمية المرصودة من النفط تراجعت بنحو 60 مليون برميل في يناير مع انخفاض المخزونات البرية لأدنى مستوياتها منذ 2016 على الأقل، ويقارن ذلك مع زيادة المخزونات العالمية 21.6 مليون برميل في ديسمبر.



وتابعت بأنه مع تصاعد الاضطرابات الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط، وتعطل الإنتاج في أميركا الشمالية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي بمقدار 5 دولارات خلال يناير، لتسجل أول زيادة شهرية لها منذ سبتمبر.