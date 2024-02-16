أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية استدعاء الدفعة الـ 15 للضاحية «إن 4» من القسائم الحكومية بمشروع مدينة جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشمل 294 قسيمة للمخصص لهم حتى تاريخ 10 مايو 2005.



وقالت المؤسسة، في بيان صحافي، إن توزيع البطاقات للقرعة سيكون يومي الأحد والاثنين المقبلين فيما ستقوم بتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الثلاثاء المقبل ومن ثم إجراء القرعة يوم الأربعاء 21 الجاري.



ودعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا الإعلان للحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المبينة أعلاه مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لتسلّم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.



وأوضحت أن من يتخلف عن تسلّم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان سيتم استبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليه في التخصيص.



كما دعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة في جنوب السرة الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء المقبل مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.



وأشارت المؤسسة إلى أن الراغبين بالتأجيل على دفعة قادمة ممن وردت أولويتهم في كشوف القرعة بمراجعة مبنى المؤسسة في مدى أقصاه الثلاثاء المقبل حتى الساعة 12 ظهرا على ألا يقبل أي تأجيل بعد هذا التاريخ.



وفيما يلي أسماء المواطنين:



٭ بخيت دهش بخيت الشمري



٭ اياد سعيد نصيب القريشي



٭ خالد مناور صالح مويهان



٭ حمدان حمد علي العجمي



٭ زياد محمد سعيد الدويسان



٭ محمد فلاح مبارك العازمي



٭ سعد عبيد بركة المطيري



٭ حسن علي حبيب القطان



٭ صالح محمد معيتش المطيري



٭ فلاح عبدالله فلاح المطيري



٭ علي معدي محمد المطيري



٭ براك سعود سفر البراك



٭ ملفي براك ميزر عيد العازمي



٭ مبارك راشد مبارك السيف



٭ بدر محمد حرير الظفيري



٭ سالم راشد سالم العازمي



٭ طلق فالح طلق العازمي



٭ سلطان سالم بنيان الدوسري



٭ مطلق محمد ناصر محمد



٭ سعيد فالح سعد العازمي



٭ مشعل فلاح خليفة العازمي



٭ نواف سالم قطوان الصواغ العازمي



٭ فيصل عبدالرحمن حسن الكندري



٭ بدر سالم عيد العازمي



٭ زياد طارق غلوم سلطان



٭ عبدالله مصبح عيد العازمي



٭ بندر سالم عيد العازمي



٭ أحمد مرزوق دغيم الرشيدي



٭ محمد محسن حقان العجمي



٭ عبدالله مبارك مترك الدوسري



٭ خالد محمد راشد صغير العجمي



٭ عوض عبدالله مبارك العازمي



٭ غشام عايض غشام العازمي



٭ عادل وسمي عيد العازمي



٭ فايز فالح سعدون العازمي



٭ مبارك سعد دعسان العازمي



٭ مرزوق فلاح سالم العازمي



٭ سامي راشد فلاح العازمي



٭ سعود مران رجيبان الحربي



٭ ريكان فدغوش ناصر الهاجري



٭ سلام فلاح مسلم العازمي



٭ حامد سعد علي الحبيني العازمي



٭ سعود ذياب سعود العازمي



٭ ناصر مرزوق سعد الحبيني



٭ محمد دغيم حماد العازمي



٭ ماجد حزمي مفرح العازمي



٭ نايف فالح دليم العازمي



٭ عقيل عدنان حسين رجب



٭ فيصل هزاع عبدالله المطيري



٭ خالد عايض مبارك الصنوين



٭ محمد عدنان حسين رجب



٭ مبارك حنيف سند الهاجري



٭ فيصل سالم فلاح ثويب



٭ راشد صليهم محسن العجمي



٭ نواف متاعب متعب العازمي



٭ صالح محمد خلف العازمي



٭ نواف حمود عباس العازمي



٭ سعد محمد فهد العجمي



٭ مشعل راشد مبرك البواردي العازمي



٭ سلطان عوض ساري المطيري



٭ مرضى حبيب سعيد محمد



٭ طلال عبدالله رميضى الهرير



٭ راشد مصبح علي العازمي



٭ غانم شخير فالح العازمي



٭ عبدالله ماجد عوض المطيري



٭ محمد هادي مطيع العجمي



٭ يوسف خلف مزيد الزايد



٭ سعد حمد صدعان الصوابر



٭ بدر مجبل نوار العازمي



٭ صالح مطلق مصلح العازمي



٭ مطلق راشد فرحان العازمي



٭ جاسم محمد سالم الحجيلان



٭ سالم حمد مبارك اشقير



٭ عادل سعد فهد العازمي



٭ محمد زايد حمد الداهوم العازمي



٭ خالد عبدالله فالح راعى الفحماء



٭ أحمد مبارك علي العازمي



٭ فهد جديع عواد العازمي



٭ مبارك راشد مسعود الهاجري



٭ فهد غنيم عبدالله الزعبي



٭ عبدالله سلمان هادي العازمي



٭ نواف غنام سعد



٭ عبدالله هادي مبارك الرشيدي



٭ حماد خالد حماد دغيمان العازمي



٭ مبارك راشد عبدالله العجمي



٭ جابر سالم غازي الصواغ العازمي



٭ عبدالله خضير فرج العازمي



٭ جابر صالح عبيد العجمي



٭ مشعل خلف ماوى المطيري



٭ نايف سعد نايف محمد



٭ نايف محمد ناصر العجمي



٭ نايف حبيب مفلح السبيت



٭ ناصر فهد علي الحجيلان



٭ عبدالله عيسى عبدالله الحبيل



٭ مشاري رجعان جبهان شريان



٭ فيحان عوض دابس الرشيدي



٭ أحمد حمود فهد المويزري



٭ محمد عبدالرضا عامر البلوشي



٭ سالم سعد عبد الهادي حجيلان



٭ أحمد عبدالله سالم بوضريس



٭ بدر فلاح سيف العازمي



٭ راشد فلاح سيف العازمي



٭ محمد خالد سعد الحجيلان



٭ عبدالعزيز مرشد فالح شنيتير



٭ عبدالعزيز أحمد عبدالله السند



٭ صلاح عبدالله سعد الحوطى



٭ ناصر جمعان ناصر العازمي



٭ عبدالله سعود عمر العويهان العنزي



٭ عادل خالد فلاح نهار



٭ نواف حمدان علي الخالدي



٭ عبدالعزيز سالم سليمان الدوسري



٭ عبدالله بداح ناصر السهلي



٭ محمد سالم ثقل الرشيدي



٭ موسى معوض دليم الرشيدي



٭ راشد حمد فالح الهاجري



٭ عبدالله راشد مطلق الهاجري



٭ أحمد حمد محمد العازمي



٭ فيصل غازي فلاح المطيري



٭ حسن حمد معجب العجمي



٭ أحمد مطلق راضي العازمي



٭ عبدالله حبيب سعد العازمي



٭ ناصر محمد مرزوق العازمي



٭ ناصر هادي نصار المحرول



٭ خالد سليم مرزوق العتيبي



٭ هاني فلاح عبدالله البريكى



٭ فيصل دهيم عوض الرشيدي



٭ فهد عبدالعزيز سعود عطية



٭ سلمان نومان الخالدي



٭ حبيب خليفة شبيب العازمي



٭ أحمد فهد فراج العازمي



٭ فهد ملفي هجرس العازمي



٭ علي سالم علي الكريباني



٭ عمر حماد عامر العازمي



٭ خالد غازي نمر مهنا



٭ سعد صقر سعد الثويني



٭ محمد مبارك زيد المري



٭ محمد سالم حمود الرومي



٭ محمد سالم عوض العازمي



٭ عبدالله أحمد علي جاولى



٭ محمد عبدالله مرزوق العازمي



٭ محمد عنيزان ناصر العجمي



٭ عارف راشد محمد العجمي



٭ نواف محمد شريدة العدواني



٭ سالم سعود سالم العجمي



٭ عبدالرحمن ناصر مجبل المطيري



٭ عبدالرحيم عيسى عبدالرحيم الصفار



٭ فهد فهيد محمد العجمي



٭ مبارك حسين مهدي العجمي



٭ عبدالله محمد فراج السهلي



٭ طينان حزام فهيد العجمي



٭ هادي راشد سعيد الكداري



٭ حمد ملحان حمد العجمي



٭ عوض عيد مبارك العازمي



٭ جاسم محمد حمود شمعول العازمي



٭ عمر سعود عمر العنزي



٭ سليمان منصور سليمان الصالح



٭ ثامر فهد الدباغ العازمي



٭ أحمد مبارك زيد المري



٭ عبدالعزيز صباح راضي العازمي



٭ مشاري سلمان فلاح الرشيدي



٭ نادر عبيد مجبل الصويلح



٭ مشعل نايف مبارك المطيري



٭ ظافر محمد عبدالمحسن ظافر



٭ حمدي عيد حماد



٭ خالد فلاح راضي المطيري



٭ محمد صالح مرزوق الحريص



٭ طلال مبارك فراج العازمي



٭ سعد سالم سعد الطويل



٭ عبدالله بدر عبدالله العبدلي



٭ ناصر فهد ناصر الصوله



٭ ثامر خلف سعد العازمي



٭ عبدالله مشعان محمد الخشم



٭ محمد خالد خليل الصلال



٭ ظارى شبيب محسن الميع



٭ فيصل صباح عبيد العازمي



٭ ناصر عيد مجبل العازمي



٭ يوسف عويض عوض العازمي



٭ عبداللطيف عماش زيد عماش



٭ جمال ناصر خلف العدواني



٭ خالد صرد زحام عادى



٭ عبيد محمد شلوان الشلوان



٭ عبدالعزيز فهد سيف الدوسري



٭ فالح مشلح فالح العجمي



٭ جاسم محمد علوش العازمي



٭ مشاري سعود مبارك الشريان



٭ خالد سالم ثقل الرشيدي



٭ محمد شلوان عبدالله العجمي



٭ صالح براك مبرك حواس



٭ فهيد حمود عبدالله الرشيدي



٭ فهيد دخيل أحمد بداح



٭ مشعل علي مصلح الرشيدي



٭ حمد علي ضويان العتيبي



٭ خالد لافي فالح العازمي



٭ أحمد سعود مبارك الشريان



٭ فيصل فرحان مطيران العازمي



٭ سعود عيد محمد العجمي



٭ حماد محمد حماد العازمي



٭ خلف فلاح شبوط الخميلي



٭ يوسف وليد محمد أحمد الكندري



٭ فايز غازي مناور العتيبي



٭ علي جامع عمر العازمي



٭ نايف مشعان محمد الخشم المطيري



٭ عامر محمد رويشد الديحاني



٭ عبدالله راشد فهيد العجمي



٭ فياض حسن عبدالمحسن العجمي



٭ يوسف سعد حمد الحميدة



٭ خالد مزعل حويان العازمي



٭ يوسف عيد عبدالله فجرى



٭ علي نملان جابر الشمري



٭ سعود عبدالله عواد الفضلي



٭ مانع سعد مهدي العجمي



٭ مشاري نوري إبراهيم



٭ خالد عيد مصلح الرشيدي



٭ فهد منصور ناجي العجمي



٭ عايش مخلد فالح الرشيدي



٭ سعد محمد مناحي العجمي



٭ سالم حمد جابر المري



٭ مرزوق عبدالله حماد العازمي



٭ طارق راشد اسعيد العلي ووالدته



٭ طلق حجي عيد العازمي



٭ مكراد خالد مكراد المكراد



٭ فهد مبارك فلاح العازمي



٭ عبدالعزيز دهام دغيم الرشيدي



٭ محسن عوض محسن المطيري



٭ مشعل عايض نقا الصابري



٭ جراح سعود حمد الهمليط



٭ محمد معزي عويض المطيري



٭ سلطان فواز محمد راشد العنزي



٭ بدر سلطان غازي العتيبي



٭ راكان ضيدان علي العجمي



٭ فهد نايف مسعد المطيري



٭ أحمد غازي فالح الازمع



٭ ناصر شافي دخيل العنزي



٭ فهد عامش منيع الديحاني



٭ خالد ضيدان سمير الشمري



٭ فايز عبيد سلوم الشمري



٭ فرحان عبدالكريم أحمد الفرحان



٭ انور مبارك سعد العازمي



٭ منصور راشد مانع العجمي



٭ فهد فلاح محمد العوير



٭ محمد عشوي تنوش العنزي



٭ مثال مشعل مجحم المطيري



٭ محمد بندر طعيمس المطيري



٭ محمد فهاد مناحي العجمي



٭ علي عبدالعزيز أحمد عبدالرحيم



٭ عبدالله سالم قرموط الرشيدي



٭ وليد محمد عبدالهادي العيد



٭ فيصل حسن محمد دشتى



٭ طلال حسين علي العنزي



٭ حسين علي غلوم حسين



٭ خالد علي سعيد المطيري



٭ يوسف أحمد مرزوق العازمي



٭ فهد خالد حمد المكراد



٭ مبارك مفرج حمدان العدواني



٭ فهيد ناصر حسين العجمي



٭ فهد فرج فهيد العجمي



٭ بدر مطلق سالم العازمي



٭ راشد نوار مبارك العازمي



٭ سعود عبدالله محمد الرشيدي



٭ مشعل مبرد اسمر خالد



٭ حسين علي مبارك العازمي



٭ عبيد سعود عبدالله العنزي



٭ أحمد حسين أحمد حسين



٭ سعد محمد فهيد السبيعي



٭ طلال فراج عبدالله المطيري



٭ عبدالله عوض عواض المطيري



٭ ثامر سعد فهيد العازمي



٭ عبيد فايز هذال السبيعي



٭ قيس خليل محمد الكندري



٭ محمد نبزان مشحن العازمي



٭ مشعل علي الدخيل الحبشي



٭ عبدالهادي زايد دواس العجمي



٭ علي محمد راجى الرشيدي



٭ نوار علي نوار العازمي



٭ ناصر سعود سالم العازمي



٭ أحمد نزال حصينى الراجحى



٭ عيسى سليمان حسين دشتى



٭ محمد فالح سعود



٭ مشعل فليح سالم العازمي



٭ حمود صالح عبدالرحمن الهاجري



٭ مفرح فهيد فهاد الشمري



٭ دعيج راشد غانم الفهد



٭ ناصر فلاح محسن العجمي



٭ شنار محمد طامي الهاجري



٭ نايف غزاي غازي العتيبي



٭ ناصر سعود عايش الجويسري



٭ محمد راشد حمد عايض المري



٭ ياسر بدر عبدالكريم ابوالحسن



٭ محمد عايض غزاي العتيبي



٭ عبدالهادي فهد حماد الشمري



٭ ثامر حمدان فالح العازمي



٭ سعد سالم عيد العازمي



٭ سالم محمد عبيد العجمي



٭ متعب عيد سعيد العازمي