قدمنا برنامج عمل الحكومة في أول جلسة حضرتها بعد جلسة مجلس الأمة لأداء الوزراء اليمين الدستورية حرصاً على تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات



عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:



استعرض مجلس الوزراء كتاب سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الذي رفعه إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لاتخاذ ما يراه سموه بحكمته المعهودة مناسبا بشأن ما صدر عن جلسة مجلس الأمة المنعقدة بتاريخ 7/2/2024 من وقائع ومجريات كانت محل استنكار واستهجان رسمي وشعبي للمساس بالمقام السامي لصاحب السمو الأمير والتجاوز على الأحكام الدستورية التي نصت عليها المادة (54) من الدستور بأن (الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس) وأن النطق السامي ما هو إلا امتداد لما توخاه الدستور من أحكام ومبادئ، مشيرا إلى ما شهدته جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء الماضي من إصرار على تثبيت تلك الوقائع في الجلسة، الأمر الذي لا يقبل به مجلس الوزراء كونه يعد مساسا بالمقام السامي، وهو أمر لا يتسق مع نهج الآباء والأجداد ولا يعكس القيم الأصيلة التي جبل عليها أهل الكويت الأوفياء، على الرغم من المساعي الحكومية الصادقة لترسيخ مبدأ العمل من خلال تقديم برنامج عمل الحكومة في أول جلسة حضرتها الحكومة بعد جلسة مجلس الأمة لأداء الوزراء اليمين الدستورية، وذلك إيمانا وحرصا من الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات رغبة منها في مستقبل مزدهر انطلاقا من الحرص على ترجمة التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير على أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواجهة التحديات ومراجعة التشريعات التي تصب في صالح الوطن وتحقيق آمال وطموحات المواطنين لبناء كويت الحاضر والمستقبل ضمن إطار أحكام الدستور والقانون والثوابت الوطنية.



واستنادا إلى نص المادة (107) من الدستور، وبناء على عرض سمو رئيس مجلس الوزراء، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة، ورفعه لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.