بداح العنزي



يعقد المجلس البلدي جلسته العادية الاثنين المقبل برئاسة عبدالله المحري حيث يتضمن جدول الأعمال التالي:



- التصديق على محضر الاجتماع السابق.



- طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات ضمن القطعة رقم (1) بمنطقة الصباحية.



- طلب وزارة الصحة تخصيص موقع مركز الخيران الصحي ضمن منطقة الخيران قطعة (1).



- طلب الهيئة العامة للبيئة إعادة تخصيص موقع القرين لردم النفايات ضمن منطقة العدان في القطعة رقم (5) بمحافظة مبارك الكبير لبلدية الكويت مع تعديل المساحة.



- الشكوى المقدمة من أهالي منطقة الدسمة قطعة (5)، ضد مدرسة اسرار القبندي الخاصة لهدمهم سور المدرسة وفتح باب كبير دون إذن من البلدية.



- كتاب بعض سكان منطقة الفردوس قطعة 9 بشأن اعتراض على الاقتراح بتخصيص مواقف سيارات بالساحة أمام منازل السكن الخاص بمنطقة الفردوس قطعة 9.



- الشكوى المقدمة من بعض أهالي منطقة خيطان الجنوبي قطعة (1) بشأن نقل محول كهرباء ملاصق للقسيمة (681).



- الشكوى المقدمة من مجموعة من أصحاب قسائم غرب عبدالله المبارك بخصوص مدخل محطة الوقود في منطقة غرب عبدالله المبارك القطعة (6).



- طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص توسعة لموقع خزان تجميع مياه الامطار ضمن منطقة العارضية استعمالات حكومية ومساري ربط لتصريف مياه الامطار.



- طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع مؤقت للسوق المركزي ضمن منطقة الفردوس قطعة رقم 9.



- الاقتراح المقدم من العضوة م. فرح الرومي، بشأن دور المكاتب الهندسية في الاشراف على اعمال البناء.



- سؤال العضوة م. فرح الرومي، بشأن اجراءات اصدار كتاب (انهاء اشراف مكتب هندسي).



- سؤال العضوة م. فرح الرومي، بشأن دور المكاتب الهندسية في الاشراف على اعمال البناء.



- الاقتراح المقدم من العضوة م. علياء الفارسي، بشأن الاختناق المروري في منطقتي الجابرية والسرة.



- الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان، بشأن استحداث استدارة على طريق شارع (ناصر المبارك).



كما يتضمن جدول الاعمال اقتراحات الاعضاء التي تضم:



- الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأزن مد الشارع التخديمي الموازي لشارع (85) بمنطقة الشامية قطعة (8).



- الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن تخصيص مواقع لإنشاء محطات وزن الشاحنات على الطرق السريعة.



- الاقتراح المقدم من العضوة م. فرح الرومي بشأن عقود الاشراف اليومية بين ملاك العقار والمكاتب الدور الهندسية.



- الاقتراح المقدم من العضوة م. علياء الفارسي، بشأن منع دراجات توصيل الطلبات من الوقوف والسير على الارصفة.