أعلن بنك الائتمان الكويتي عن موافقة مجلس ادارته على تأجيل استحقاق خصم قسط البنك لمدة ستة أشهر ابتداء من الاول من مارس المقبل لمنطقتي المطلاع بجميع ضواحيها وجنوب عبدالله المبارك.



وقال البنك في بيان صحافي إن مجلس ادارته عقد اجتماعه الدوري وناقش عددا من الموضوعات المهمة ومدى اكتمال جاهزية البنية التحتية في منطقتي مدينة المطلاع بجميع ضواحيها وجنوب عبدالله المبارك.



وأضاف أنه تسهيلا على المواطنين الذين انتقلوا أو في طور الانتقال للعيش في منازلهم الجديدة مع عدم جاهزية بعض الخدمات الأساسية، وافق مجلس الإدارة على تأجيل استحقاق خصم قسط بنك الائتمان الكويتي لمدة 6 أشهر ابتداء من الأول من مارس المقبل مع تأكيد مجلس الإدارة على ضرورة المتابعة مع الجهات المعنية لسرعة تشغيل الخدمات الأساسية في المنطقة.