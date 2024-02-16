أعلن اتحاد الصحفيين الخليجيين، ومقره الدائم بمملكة البحرين خلال اجتماعه الأول الذي عقد في المملكة، عن تعيين فواز أحمد سليمان مديرا تنفيذيا لاتحاد الصحفيين الخليجيين. ويعتبر سليمان أحد رواد العمل الوطني والثقافي والاجتماعي في مملكة البحرين ومستشارا في العلاقات العامة والدولية والإعلام وخبيرا في وشؤون منظمات المجتمع المدني نظرا لخبرته الواسعة المهنية لما يربو عن 40 عاما.



ويشغل سليمان كذلك منصب المدير التنفيذي لجمعية الصحفيين البحرينية لأكثر من 12 عاما، وعضو مؤسس وعضو مجلس الأمناء والأمين العام لتحالف مراكز الفكر والثقافة العربية في أبوظبي.



كما عمل مستشارا للعلاقات الدولية في مركز عيسى الثقافي منذ عام 2015 حتى 2023، وعضو مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية وطني البحرين منذ 2018 والتي تعنى بتعزيز ثقافة الهوية الوطنية والمسؤولية الاجتماعية. وقد كان مستشارا إعلاميا للعديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.



وقد عين مديرا ومحررا لمكتب مجلة فواصل الثقافية فرع مملكة البحرين في عام 1996م حتى 2003م، وعمل مراسلا إذاعيا للبرنامج الإذاعي الشعبي (واحة التراث) بإذاعة أبوظبي عام 1995، ومراسلا صحافيا لمجلة الغدير الكويتية عام 1992، ومنسقا إعلاميا لدار التوثيق والنشر في الرياض لمشروع الموسوعة العالمية للملك عبدالعزيز آل سعود في الوثائق الأجنبية ومشروع الموسوعة الشاملة للثقافة التقليدية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى المشاركات الواسعة في المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية في المجالات الإعلامية والثقافية والاجتماعية.



كما كانت له العديد من الكتابات والمساهمات الإعلامية في كل من مجلة صدى الأسبوع، وجريدة الأيام، وأخبار الخليج، مجلة الغدير، ومجلة اليقظة الكويتية وبانوراما الخليج بالإضافة إلى جريدة الهدف الكويتية.



كذلك، فإن المدير التنفيذي الجديد لاتحاد الصحفيين الخليجيين فواز سليمان يعتبر عضوا في العديد من الأندية والجمعيات واللجان الأهلية والخليجية والعربية منها وعضو مؤسس في نادي البحرين للصحافة، ويحمل عضوية اتحاد الصحفيين العرب، والاتحاد الدولي للصحفيين.



كما حصل على وسام التميز في العمل الوطني في يوم الوفاء السنوي الرابع عشر لرواد العمل الوطني للجهود المخلصة في بناء ونماء ورقي الوطن، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الميداليات والرسائل والشهادات التقديرية من داخل البحرين وخارجها.