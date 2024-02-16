

نظمت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، دورة تدريبية بعنوان «حماية المحميات الطبيعية وفقا لقانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية»، وذلك ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين الجهتين.



وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس إن الندوة قدمها العقيد سعود العتيبي من إدارة شرطة البيئة، وبحضور كل من المدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالتكليف م.ناصر تقي ومدير إدارة شرطة البيئة بوزارة الداخلية العميد د.حسين العجمي. وأوضح البيان أن الهدف الرئيسي للدورة التعريف بطرق التعامل مع التعدي على المحميات الطبيعية والإجراءات النظامية المتبعة لحماية المحميات الطبيعية وفقا لقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن الدورة تطرقت لعدة محاور منها التعرف على أبرز قوانين البيئة للمحميات الطبيعية وأبرز المهارات القانونية التي يجب أن يلم بها العاملون في المحميات الطبيعية.



ونقل البيان عن مدير تقي قوله إن مواقع المحميات بمساحة إجمالية 1.481.3 كم2 وهي محمية خباري العوازم على مساحة 273 كم2 ومحمية وادي الباطن بمساحة 601 كم2 ومحمية أم قدير بمساحة 545.7 كم2 ومحمية الخويسات بمساحة 43.6 كم2 وتقع شرق مدينة الجهراء.



وبين تقي أنه يتم في تلك المحميات تنفيذ آخر برنامج لإعادة تأهيل وتخضير المناطق الصحراوية والنظم الأيكولوجية المتضررة والممول من قبل اللأمم المتحدة للتعويضات وبإشراف الأمانة العامة لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة ويشرف على تنفيذها هيئة الزراعة. بدوره، أهاب مدير إدارة شرطة البيئة العميد د.حسين العجمي وفق البيان بالمواطنين والمقيمين الحذر من دخول المحميات الطبيعية المسيجة دون الحصول على تصريح، وذلك تفاديا للوقوع تحت طائلة المخالفات البيئة.



وأوضح أنه تم تسجيل أكثر من 130 قضية بيئية خلال 2023 بخصوص التجاوزات والمخالفات على المحميات وتم إبعاد 28 وافدا مخالفا إبعادا إداريا.